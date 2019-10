Eerste driepunter voor Waasland-Beveren, dat onder Arnauld Mercier al vier duels ongeslagen is MVS

05 oktober 2019

21u55 8 Waasland-Beveren WBE WBE 3 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Een zaakje. Dankzij een eerste overwinning dit seizoen sluipt Waasland-Beveren onderin weg. KV Oostende werd met een 3-1 weer naar zee gestuurd. Geel-blauw blijft ongeslagen onder Arnauld Mercier en heeft nu vier punten marge op Cercle Brugge.

Emmers, Dierckx, Badibanga: de aanvangsfase van Waasland-Beveren - KV Oostende was overduidelijk voor de thuisploeg. Het vizier stond echter onscherp, in tegenstelling tot dat van de Kustboys. Eerste kans en meteen bingo: D’Haese behield heel clever het overzicht en bediende de vrijstaande Sakala: 0-1. Oostende rook bloed, maar het was Waasland-Beveren dat langszij kwam. Even voor het halfuur devieerde Vandendriessche een voorzetschot van Tuur Dierckx voorbij z’n goalie. Geen vijf minuten later zowaar de Beverse voorsprong: leuke kap van Wiegel, de Duitser fusilleerde Dutoit in z’n korte hoek. Oostende van slag, Waasland-Beveren virtueel een eerste seizoenszege op zak halfweg.

Bezinning

Wat de voorbije negen speeldagen niet lukte, kwam er vanavond dan toch van voor W-B. Met een rake kopslag bezegelde Vukotic op hoekschop van Kobayashi het lot van KVO (3-1). ’t Heeft heel lang geduurd, maar die eerste driepunter pakken ze de Waaslanders niet meer af. Chapeau voor Arnauld Mercier. Sinds zijn komst verloor W-B nog niet. De Fransman verrast soms met z’n keuzes - tegen Oostende startten zowel Durmishaj, Kobayashi als Tshibola op de bank - maar tot nog toe draaiden die altijd goed uit. KV Oostende is dan weer aan bezinning toe en zakt verder weg in het klassement. Na een sterke seizoensstart pakten ze in de laatste vijf matchen slechts twee luttele punten.