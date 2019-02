Eerste clean sheet in 22 uitduels: dit Anderlecht-elftal hield voor het laatst buitenshuis de nul XC

18 februari 2019

18u08 0 Jupiler Pro League Gisteren won Anderlecht in extremis op het veld van Antwerp: 0-1. ’t Was al een poos geleden dat de Brusselaars buitenshuis de nul hielden. 21 januari 2018 om precies te zijn, meer dan een jaar geleden. Toen nam paars-wit met 0-1 de scalp van Racing Genk. En het elftal van Anderlecht zag er destijds heel wat anders uit.

We keren terug naar 21 januari 2018, tweeëntwintig uitduels geleden, toen Anderlecht voor het laatst buitenshuis de nul kon houden. Matz Sels, Josué Sá, Leander Dendoncker, Olivier Deschacht, Sofiane Hanni en Silvère Ganvoula stonden in de basiself van paars-wit. Lukasz Teodorczyk viel na rust in. Om maar aan te tonen hoe RSCA sindsdien veranderd is.

Waar spelen bovenstaande namen momenteel? Sels is een basisspeler bij Strasbourg, Dendoncker heeft na een moeilijke Premier League-start een basisplek veroverd bij Wolverhampton, Deschacht lijkt met Lokeren een degradatie te gaan meemaken, Hanni is de spelmaker bij Spartak Moskou, Silvère Ganvoula moet vrede nemen met een invallersstatuut bij de Duitse tweedeklasser VfL Bochum en Teodorczyk maakte pas gisteren zijn eerste treffer voor Udinese.

Kenny Saief, Adrien Trebel, Sven Kums, Dennis Appiah en Pieter Gerkens stonden destijds ook aan de aftrap in Genk. Vlak voor rust zette Hanni de 0-1 op het bord, meteen ook de eindstand. De Limburgers konden na een rode kaart van Ruslan Malinovskyi geen vuist meer maken in de tweede helft.

Zo zag het elftal van Anderlecht er destijds uit:

KRC Genk - #RSCA ⚽️ Starting line-up! 💪 Substitutes: de Jong, Bruno, Kayembe, Amuzu, Dante, Sambi Lokonga & Teodorczyk #COYM #GNKAND pic.twitter.com/LkrH2ONKmr RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link