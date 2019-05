Exclusief voor abonnees Eén zekerheid bij Anderlecht: het is slécht geweest

Volstaat plek 5 voor Europa? Wie wordt coach? Hoe zal de spelersgroep eruit zien? Pieter-Jan Calcoen

19 mei 2019

08u30 0 Belgisch voetbal O ironie: Anderlecht mag in zo een snertseizoen toch nog ‘een finale’ spelen. Mogelijk voor... niks. Zelfs bij een zege op Gent: de vragen en de blamage blijven.

Gaston Taument is dezer dagen coach bij de jeugd van Feyenoord. De krullen, weliswaar wat grijzer, heeft-ie nog steeds. Taument is zo een man die je na tien jaar nóg herkent.

Interviewaanvragen over Anderlecht wijst Taument vriendelijk, maar kordaat af. Wegens helemaal geflopt in België. Nochtans is de Nederlander nu opnieuw ‘actueel’. Dat zit zo: in het seizoen 1997-1998 scoorde Taument - bijna per ongeluk, hij raakte de bal verkeerd - op de slotspeeldag op Beveren (0-1) in de extra tijd het doelpunt dat paars-wit alsnog Europees opleverde.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen