Een topper om snel te vergeten: Standard en Club komen niet tot scoren na matige pot op Sclessin XC

12 februari 2020

22u17 14 Standard STA STA 0 einde 0 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League De clash tussen Standard en leider Club Brugge heeft geen winnaar opgeleverd. Er werd niet gescoord op Sclessin: 0-0. Een topper om snel te vergeten.

Michel Preud’homme dropte Obbi Oulare en de 18-jarige Nicolas Raskin in de basis tegen zijn ex-club. Die laatste verscheen voor het eerst in het elftal bij de Rouches. Bij Club Brugge stonden Charles De Ketelaere en Michael Krmencik aan de aftrap.

De eerste kans was voor blauw-zwart. Simon Deli verlengde een hoekschop, Eder Balanta kwam net tekort om het leer in doel te duwen. Wat later schreeuwde de thuisploeg om een strafschop, nadat Oulare door Balanta tegen de grond werd gewerkt. Ref Visser en de VAR grepen niét in. Opluchting bij Club.

Halverwege de eerste helft liet Krmencik zich voor het eerst opmerken. De Tsjech kapte Konstantinos Laifis eenvoudig uit, maar geraakte vervolgens niet voorbij Arnaud Bodart. Nadien moest de Standard-doelman ook ingrijpen op pogingen van Hans Vanaken en De Ketelaere. Beide teams doken met een brilscore de rust in.

De nervositeit steeg in de tweede helft, wat het spelniveau niet ten goede kwam. Een voorzet van Ruud Vormer belandde net naast de kooi van Bodart, de Rouches dreigden dan weer na het uur via een kopbal van Oulare.

Club was een kwartier voor affluiten dicht bij de 0-1. Vanaken veroverde het leer en speelde Vormer met een sluw tikje aan, maar die laatste kon met z’n mindere linker niet goed afwerken. Een reuzenkans voor blauw-zwart. Meteen ook de laatste mogelijkheid in de partij. Eindstand: 0-0. De topper baarde een muis.