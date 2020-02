Een simulatie van de verdeelsleutel: 8 miljoen minder dan Club, dat vindt Antwerp oneerlijk PJC/NVK/FDZ

14 februari 2020

03u01 0 Jupiler Pro League Bijna acht miljoen euro. Dat bedrag zou Antwerp in 2025 minder krijgen dan Club aan tv-geld. Dat blijkt uit een simulatie van de verdeelsleutel.

Net geen 4,5 miljoen euro – 4.429.732,13 euro om precies te zijn – is het tv-geld dat Antwerp volgens een door de Pro League opgemaakte simulatie dit seizoen zal krijgen. Ter vergelijking: Club Brugge zit aan ruim acht miljoen euro. In het nieuwe contract zou die kloof evenwel veel groter worden. Als het bod van Eleven Sports overeind blijft, strandt Antwerp volgend seizoen op 4,7 miljoen euro, terwijl Club bijna 11,2 miljoen zou incasseren. In 2025 zou het verschil de acht miljoen euro benaderen.

General Secretary bij Antwerp Sven Jaecques verklaarde gisteren bij Proximus Sports dat de ­Great Old daar geen genoegen mee kan nemen. De volgens hen oneerlijke verdeelsleutel was dan ook de reden om niet mee te stappen in de collectieve verkoop aan Eleven Sports. “Dit akkoord remt onze groei”, aldus Jaecques. “Wij claimen op dit moment geen G5 te zijn, we eisen niet dezelfde ­bedragen, maar...”

Naar een G8?

Antwerp, dat voorlopig geen duimbreed toegeeft, wil de discussie opentrekken. De club betwist allerminst dat ze nog een weg hebben af te leggen tegenover de traditionele topclubs ­(Anderlecht, Club en Standard) – niet het minst qua jeugdwerking –, maar ze willen wel concurrentieel zijn en blijven met AA Gent en Racing Genk. Daarom pleit Antwerp voor een herziening van het voetballandschap: waarom geen G8, met naast Antwerp ook clubs “uit het middenveld” als Charleroi en Zulte Waregem?

Over die twee clubs gesproken: Charleroi ging wel akkoord met de verdeelsleutel, al zijn er stemmen binnen het voetbal die ­beweren dat het standpunt van de Carolo’s anders zou zijn, mocht Mehdi Bayat geen bondsvoorzitter zijn. Zulte Waregem plooide dan weer onder druk van de K11.

Binnen de Pro League is er weinig draagkracht voor een G8. Er zijn in het recente verleden reeds voorzichtige pogingen geweest om die aanpassing door te voeren, maar op de Bosuil ervaart men dat de concurrentie schrik heeft voor Antwerp. Om de ploeg van Paul Gheysens af te houden en de eigen stek aan de top te verzekeren, blijven ze op Deurne Noord beter nog even K11 (met dus minder middelen), is de ­defensieve redenering.

Voorstel met 22 clubs

Het management van de Pro League draait inmiddels op volle toeren om de explosieve situatie te ontmijnen. Liefst zouden alle partijen voor woensdag tot een oplossing komen. Al was het maar omdat hier en daar de juridische geldigheid van de overeenkomst wordt betwist. Er moest sprake zijn van een collectieve verkoop, maar uiteindelijk stapten maar 22 clubs mee in het Eleven Sports-verhaal.

Achter de schermen wordt ­gewerkt aan een voorstel voor 22 clubs. Tegelijk verzamelt Eleven Sports de nodige (financiële) garanties, om hun dossier zo alleen maar sterker te maken. Het hoopt zo AA Gent, dat twijfels had bij de solvabiliteit, over de streep te trekken. Gisteravond was er alvast overleg tussen de top van de Buffalo’s en de Pro League, niemand wilde commentaar kwijt.

Bij Proximus en Telenet, de ‘verliezers’, was er wel een reactie. ­Telenet: “We bereiden ons voor op mogelijke onderhandelingen met Eleven Sports om de mogelijkheden tot samenwerking rond deze rechten te bekijken.”

Proximus: “We hopen dat het vervolg van het proces geen veranderingen zal teweegbrengen voor de huidige exposure.” Wat zoveel wil zeggen als: we willen het Belgische voetbal blijven aanbieden.

De verwachting bij het gros van de profclubs is dat het finaal wel tot een compromis zal komen – op alle niveaus –, maar het minste dat je kunt zeggen is dat vooral Antwerp het spel hard speelt. “Uit principe”, valt te horen. En wellicht toch ook wel omdat bijgevoegde cijfers fors in hun nadeel zijn.