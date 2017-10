Een reconstructie van een verhuis die tien dagen terug al werd ingeluid Valerie Hardie

13u49 0 BELGA Jupiler Pro League Na meer dan drie jaar in Gent slaat het circus-Hein vandaag zijn tenten op in Anderlecht. Een verhuis die tien dagen terug al werd ingeluid: een terugblik.

Zondag 24 september

De vierde competitienederlaag doet Vanhaezebrouck twijfelen: "Ik moet eens goed nadenken. Of de voorzitter me nog steunt? Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen van niet. Dat houdt me niet bezig."



's Avonds volgt urenlang crisisberaad met Ivan De Witte en Michel Louwagie, ook met sportief raadgever Gunther Schepens. De positie van Vanhaezebrouck wankelt, maar het Gentse bestuur vraagt zich ook af of HVH nog wel doorwil met de Buffalo's, dan wel op hij stiekem zijn zinnen heeft gezet op Anderlecht, waar het trainerszitje vacant is na het ontslag van Rene Weiler.

Dinsdag 26 september

Drie uur overleg tussen Hein Vanhaezebrouck, Ivan De Witte en Michel Louwagie in de Ghelamco Arena, in het gezelschap van zijn manager Mogi Bayat. Diens aanwezigheid lijkt erop te wijzen dat HVH een einde zal maken aan zijn contract dat nog loopt tot juni 2019. Niemand is nadien bereid om commentaar te geven. Later blijkt dat Vanhaezebrouck inderdaad aangaf dat het op was bij de Gentse coach. Voorzitter Ivan De Witte is ontgoocheld: Gent wilde nog voort met HVH. Toch bereiken ze vrij snel een financiële oplossing: Gent moet geen ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro betalen en Vanhaezebrouck moet de opstapclausule van 500.000 euro niet ophoesten.

Woensdag 27 september

Hein Vanhaezebrouck leidt op het oefencentrum in Oostakker zijn laatste training en zegt dat om 12.20 uur ook aan zijn spelers. Tien minuten later verschijnt hij aan de zijde van voorzitter De Witte op een persconferentie waar ze zijn vertrek wereldkundig maken. Vanhaezebrouck beantwoordt geen vragen en even na 17 uur trekt Hein Vanhaezebrouck de deur definitief achter zich toe op Oostakker.



Dan al valt te horen dat Vanhaezebrouck op weg is naar Anderlecht, waar een contract van drie jaar voor hem zou klaar liggen. 's Avonds lijdt Anderlecht gezichtsverlies in de Champions League: 0-3 tegen Celtic Glasgow.

Donderdag 28 september

Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock vergaderen op Anderlecht over de opvolging van Weiler: Hein Vanhaezebrouck moet het worden. De onderhandelingen met (de entourage van) de HVH gaan ook de goede richting uit, alleen de handtekeningen ontbreken nog. Frutos mag zondag nog pro forma op de bank zitten tegen Standard. In een communiqué ontkent Anderlecht evenwel dat er al een deal is met de trainer: "Hij heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd."

Vrijdag 29 september

Anderlecht heeft een akkoord met Hein Vanhaezebrouck. Hij zou na het weekend tekenen maar intussen is uitgelekt dat hij vrijdag ten huize Vanholsbeeck in Dworp al zijn krabbel zette. Vanhaezebrouck zal naar verluidt zo'n 1,2 miljoen euro bruto verdienen bij de landskampioen, plus een riante premie bij een 35ste landstitel. Vanhaezebrouck maakt ook al zijn wensen duidelijk: Karim Belhocine komt mee als T3. De naam van Bernd Thijs circuleert als potentiële assistent. Commentaar van Ivan De Witte in Gent:"Verdorie, dit is toch wel een snelle opeenvolging."

Zondag 1 oktober

Terwijl Frutos zijn interim afsluit met een 1-0-zege tegen Standard, heeft Vanhaezebrouck laten weten wie hij als assistent wil: Yves Vanderhaeghe, met wie hij in Kortrijk al samenwerkte.

Maandag 2 oktober

Vanhaezebrouck maakt op 17u zijn intreden op het oefencentrum in Neerpede om er kennis te maken met zijn nieuwe werkomgeving én er met Herman Van Holsbeeck en Mogi Bayat onder meer de nieuwe samenstelling van zijn technische staf te bespreken. HVH blijft er vier uur maar geeft na afloop geen commentaar.

Dinsdag 3 oktober

Hein Vanhaezebrouck wordt officieel voorgesteld als nieuwe trainer van RSC Anderlecht.

Hein Vanhaezebrouck zal de volgende drie seizoenen het eerste elftal van #RSCA leiden. Hij zal vanaf woensdag de trainingen leiden. pic.twitter.com/xoh1Z7RX6x — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 2 oktober 2017