Eén puntje waar de twee ploegen blij mee zijn: Oostende zeker gered, W.-Beveren zo goed als Michael Vergauwen

02 maart 2019

22u01 1 KV Oostende KVO KVO 1 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Elk een puntje. Zelden iets waar twee ploegen blij mee zijn, maar dat was vanavond wel anders. Dankzij het gelijkspel is KV Oostende immers mathematisch gered, en is ook Waasland-Beveren quasi zeker van nog een jaartje 1A.

Een mássa kansen vanavond in Oostende, maar slechts één goaltje voor beide teams. ’t Had net zo goed 7-8 ofzo kunnen zijn. We overdrijven niet. De beste (en meeste) kansen waren voor de bezoekers, maar het was KVO dat op voorsprong kwam. Invaller Sakala vond tussen de benen van Davy Roef een gaatje, net groot genoeg voor een voetbal. Toen waren we al een uur ver. Dat er tot dan toe nog niet gescoord was, ’t was bijna niet te geloven. Boonen en Guri op de paal, Andrijasevic op de lat, De Sutter net naast, Dutoit en Roef die elk twee keer op de lijn redden, enzovoort: het regende kansen.

VAR

Tien minuten na de openingstreffer wist ook W-B eindelijk te scoren. Al had het daar wel de hulp van Nicolas Lombaerts voor nodig, die een schotje van Boljevic voorbije een kansloze Dutoit devieerde. Nog geen minuut later leek de thuisploeg toch weer op voorsprong te komen, maar het doelpunt van De Sutter -een voetje offside- werd op aangeven van de VAR afgekeurd. Aan de overkant miste Andrijasevic -de Gent-huurling had makkelijk drie keer kunnen scoren vanavond- nog op een haar de winning goal, waardoor het 1-1 bleef.

Gered

KV Oostende kon nu al tien matchen niet meer winnen, maar zo ontzettend erg vinden ze dat vanavond niet aan ’t zeetje. Dankzij deze draw zijn ze immers wiskundig niet meer in te halen door Lokeren en is er ook volgend seizoen eersteklassevoetbal te zien in de Versluys Arena. Ook Waasland-Beveren loopt een puntje uit op de Wase buren en kan enkel nog bijgebeend worden als het zelf geen enkel punt meer pakt en Lokeren in de resterende drie matchen 9 op 9 haalt.