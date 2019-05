Een premie van Club of Genk voor spelers van Anderlecht of Standard? Dat mag niet Rudy Nuyens

14 mei 2019

07u15 2 Jupiler Pro League Stel u even voor dat Club Brugge donderdag een premie zou willen geven aan de spelers van Anderlecht om te winnen van RC Genk. Of dat de Limburgers Standard zouden willen betalen om extra hun best te doen tegen blauw-zwart. Het bondsreglement is duidelijk: mag niet.

In Nederland zou het wel zomaar kunnen, getuigde voormalig voetballer Hedwiges Maduro voor de wedstrijden van Ajax en PSV van het voorbije weekend. “Het mag, niet om te verliezen, maar wel om te winnen. Het is legaal, dus leg ergens maar 50.000 euro cash in de kleedkamer bij een kleine club die niets meer te winnen of te verliezen heeft. Het gebeurt in Nederland.” Maduro voegde er aan toe dat hij in het verleden ook in Spanje te maken kreeg met aanmoedigingspremies, maar daar is dat intussen bij wet verboden. Ook in Frankrijk, Engeland, Italië en Duitsland zijn aanmoedigingspremies uit den boze.

Competitievervalsing

Bij ons zijn ze evenzeer verboden. Het bondsreglement voorziet twee artikels die daar duidelijk over zijn. Om te beginnen is er artikel B308, dat stelt: “Geen enkele club mag direct of indirect deelnemen aan het bestuur en/of de sportieve activiteiten van een andere club die deelneemt aan eenzelfde officieel kampioenschap.”

Artikel B2006 is zelfs nog explicieter. Onder competitievervalsing wordt onder meer verstaan: “Het aanbieden of geven van een voldoende belangrijk geacht voordeel aan spelers van een andere dan zijn eigen club, die wegens haar klassering belang heeft bij het resultaat van de wedstrijd.”