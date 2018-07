Een kruisraket, een toren en een WK-ganger: de tien die het seizoen kunnen kleuren VDVJ/SJH/KDZ/LUVM/

24 juli 2018

09u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Arnaut Danjuma (21) heeft zijn entree in België niet gemist. In één klap bombardeerde de Nederlander zich tot een nieuwe potentiële smaakmaker van onze competitie. En hij is allerminst de enige. Een presentatie.

Eerst Izquierdo, dan Limbombe en nu Arnaut Danjuma - zo wordt hij liever genoemd dan Groeneveld. Voor het derde opeenvolgende seizoen heeft Club Brugge goud lopen op de linkerflank. De Nigeriaanse Nederlander jaagde zondagavond de temperatuur in Jan Breydel nog wat verder de hoogte in met enkele flitsende acties. Bij blauw-zwart waren ze op slag verliefd. Iets wat bij PSV, waar de flankaanvaller zijn jeugdopleiding doorliep, niet het geval was.

