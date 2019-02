Eén kopbal van Avenatti goed bezorgt Kortrijk de drie punten in Eupen ESK

09 februari 2019

21u51 0 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League KV Kortrijk zet de 9de plaats in de rangschikking wel heel stevig vast nu het eerste achtervolger Eupen zes punten achter zich houdt. KVK was beslist niet groots, één prima kopbal van Avenatti volstond. Eupen was zelfs verrassend zwak en had geen enkele actie in huis om Bruzzese tijdens een slappe wedstrijd ook maar één keer te bedreigen. Zaterdag kan Kortrijk ook met 8ste Charleroi afrekenen en dan weet je maar nooit waar het nog naar kan leiden.

Een knappe voorzet was het van Kristof D’Haene vanaf de doellijn, goed voor alweer een heerlijke goal van Felipe Avenatti. Eupen bood amper weerwerk. Garcia devieerde een lage bal naast, Toyokama vlamde over, Garcia stuurde de Japanner dan weer diep maar die kreeg de bal tegen zijn hak en dat waren dan de karige momenten waaraan de al even karige thuissupporters zich moesten opwarmen in een best wel ijzige Kehrweg.

Kortrijk had niet veel meer dan het Avenatti-doelpunt in de koffers na de lange trip. Vooral in het aanvallende compartiment was het huilen met de pet op. Chevalier raakte geen bal, Ouali wel maar hij deed er niets goeds mee, en Batsula, plots tot voorspeler gepromoveerd, bakte er evenmin wat van. Toen Castro Montes blunderde en hij ineens vrij voor Van Crombrugge stond, was hij onvoldoende attent om er wat mee te doen.

Maar daar was dan altijd nog wel Felipe Avenatti: ze zullen in Kortrijk al zichzelf prijzen dat ze hem niet – zelfs niet voor een half miljoen – lieten gaan naar Standard. Vorige week draaide hij een bal uitgemeten in de lage hoek, nu kopte hij een hoge voorzet met evenveel precisie in de bovenhoek.

De betere Kortrijkzanen liepen in het achtervak, voorop Larry Azouni, een middenvelder met veel technische kwaliteiten die noodgedwongen op de rechtsachter speelt. Bij afwezigheid van de geschorste Kagelmacher deed de heropgeviste Hines-Ike het ook behoorlijk naast Lepoint en Hannes Van Der Bruggen was in alle stilte toch weer de onvolprezen stofzuiger.

De inzet lag na de pauze net iets hoger, het aantal doelkansen niet. Kristof D’Haene vlamde inlopend op Van Crombrugge maar die stond pal. De thuisploeg zette er alleen maar twee vrijschoppen van specialist Luis Garcia tegenover, twee keer vanop ideale standplaatsen, maar de eerste trapte hij in de muur, de tweede recht op Bruzzese. Hij kende al gevaarlijker dagen. Pas in de toegevoegde tijd dreigde de ingevallen Pollet nog even, maar de drie punten gingen vlotjes mee de bus in richting de andere kant van het land.