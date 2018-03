Een dag in het spoor van... Olivier Renard naar play-off 1 Redactie

26 maart 2018

04u00 0

Vrijdag gaat play-off 1 van start. Charleroi en Standard trappen af. Het Laatste Nieuws trekt een dag in het spoor van een aantal rechtstreeks betrokkenen richting ontknoping van de voetbalcompetitie. We beginnen vandaag met Olivier Renard. Hoe leeft de sportief directeur van bekerwinnaar Standard naar de titelstrijd toe? Wat is de ambitie van de Rouches? Hoe ziet het leven van Renard eruit? U ontdekt het in bijgevoegde video.

Lees de volledige reportage in Het Laatste Nieuws!