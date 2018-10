Een brulboei die 18 dagen bleef, een coach die de fans groette na een 0-9-nederlaag en... Trond Sollied: ook deze clubs haalden een onbekende buitenlander binnen Peter Luysterborg

11 oktober 2018

07u23 0 Jupiler Pro League AA Gent haalt met de Deen Jess Thorup (48) een nobele onbekende binnen als opvolger van Yves Vanderhaeghe. Een risico? Vijf voorbeelden uit het verleden leren dat een onbekende buitenlander tíjdens het seizoen naar België halen als nieuwe coach, meestal enkel tot wat 'instant' successen leidt. Of tot een absolute catastrofe, zoals bij Eupen met de Italiaanse brulboei Eziolino Capuano. Afwachten wat het wordt met Thorup en AA Gent, al hebben de Buffalo's wel het verleden mee. Met Trond Sollied toverden ze bijna twee decennia terug zelf een 'nobody' uit de hoge hoed als nieuwe trainer. Met goed gevolg.

Eziolino Capuano (6-24 september 2010, Eupen)

Eziolino Capuano streek in de herfst van 2010 als complete 'nobody' neer in de Oostkantons. Eupen haalde de Italiaan naar België als opvolger van Dany Ost, die de club enkele maanden voordien naar eerste klasse had geleid. De passage van Capuano in de Jupiler Pro League was even kort als opmerkelijk. Amper achttien dagen duurde de samenwerking met de Italiaanse brulboei, die tot dan in eigen land enkel clubs van lager niveau had getraind. Met catenaccio van het zuiverste soort leidde Capuano Eupen naar een eerste puntje, een 0-0-gelijkspel bij Zulte Waregem. Daarna volgden een 0-1-thuisnederlaag tegen Germinal Beerschot en een 4-0-afstraffing op Club Brugge. Waarna Capuano en zijn hofhouding het aan de Kehrweg weer voor bekeken hielden. In zijn ultrakorte ambtstermijn bij Eupen, dat later dat jaar zou degraderen, leerde België de Italiaan vooral kennen als driftkikker. "Ik verdraag geen baas en ben erg moeilijk in de hand te houden", zei Capuano daarover. Dat hebben we destijds inderdaad gemerkt.

Albert Stuivenberg (27 december 2016-10 december 2017, RC Genk)

Albert wie? Groot was de verbazing eind 2016 toen RC Genk ene Albert Stuivenberg presenteerde als opvolger van de ontslagen Peter Maes. Stuivenberg was in de Belgische competitie dan ook een onbeschreven blad. De Nederlander was in eigen land vooral bekend als een succesvol jeugdcoach. Met Oranje veroverde hij bij de U17 twee keer de Europese titel. Nadien zou hij ruim twee seizoenen Louis van Gaal assisteren bij Manchester United. Tot RC Genk hem in de laatste dagen van 2016 naar de Luminus Arena lokte. Stuivenberg zou het in Limburg een klein jaar uitzingen. Niet dat hij in Genk geen successen boekte. Een kwartfinale in de Europa League, waarin Celta de Vigo nipt te sterk bleek, het mag gezien worden op je cv. RC Genk haalde play-off 1 echter niet en greep naast een Europees ticket in play-off 2. De chemie met de spelersgroep raakte verzuurd, enkele sterkhouders hadden het niet begrepen op de speelwijze van de Nederlander. Een 1-1-gelijkspel tegen hekkensluiter Eupen werd de druppel te veel.

Juan Carlos Garrido (15 november 2012-19 september 2013, Club Brugge)

Een 'nobody' kunnen we Juan Carlos Garrido niet meteen noemen. Bekénd bij het grote publiek was de Spanjaard evenwel allerminst toen hij half november 2012 bij Club Brugge de opvolger werd van de weggehoonde Georges Leekens. Garrido had tot dan zijn strepen in eigen land verdiend bij Villarreal. Met de 'Gele Onderzeeër' reikte hij tot de halve finale van de Europa League. Villarreal had in de groepsfase Club Brugge uitgeschakeld en dat was de blauw-zwarte dirigenten niet ontgaan. Zo werd Garrido de eerste Spaanse coach in de Belgische competitie, maar een succesverhaal schreef hij niet in Jan Breydel. Lyrisch werd niémand van het voetbal dat Club onder Garrido op de mat bracht. Een pijnlijke Europese exit tegen het Poolse Slask Wroclaw legde in de zomer van 2013 een zware hypotheek op het nieuwe seizoen. Een tweede plaats met 17 op 21 in competitie mocht voor Garrido niet baten. Het voetbal blééf namelijk slecht. Op 19 september kreeg hij zijn C4.

Trond Sollied (januari 1999-juni 2000, AA Gent)

AA Gent zelf deed het al eens eerder, een onbekende Scandinavische coach uit de hoge hoed toveren. Met Trond Sollied landde begin 1999 een Noor op Buffalo-grond wiens naam weinigen iets zei. Sollied, op dat moment amper 40, had Rosenborg het seizoen voordien als jonge coach naar de Champions League geleid. En in Gent waren ze op zoek naar een nieuwe trainer. Johan Boskamp was aan de deur gezet, assistent Herman Vermeulen depanneerde. Enter Trond Sollied. Media en fans leerden de Noor snel kennen als man van de oneliners. Én als een coach met een filosofie. Sollied koos onverwijld voor het offensief, met fraai voetbal loodste hij AA Gent naar een knappe derde plaats annex Europees ticket. Zijn naam in België was gemaakt. Anderhalf jaar na zijn komst naar Gent snoepte Club Brugge hem weg bij de Buffalo's, een vertrek dat voor zure oprispingen zorgde in de Arteveldestad.

Sergio Brio (28 september 2003-2 oktober 2004, RAEC Bergen)

Een Italiaan mét een spelerspalmares - Brio speelde 379 matchen voor Juventus en won met de 'Oude Dame' in 1985 Europacup I, het beruchte Heizeldrama - maar zónder de minste trainersreferenties. Met dat visitekaartje streek Sergio Brio eind september 2003 in het Henegouwse Bergen neer. Coach Marc Grosjean was er zopas ontslagen. De noodlijdende eersteklasser haalde Brio binnen met slechts één doel: de degradatie ontlopen. Dat lukte ternauwernood. Bergen eindigde zestiende, net boven de degradatiestreep. Ontluisterend zijn de beelden van Brio die na een... 0-9-nederlaag tegen Club Brugge de fans ging groeten, 'blij' als de Italiaan was om het behoud. Het 'choco-incident' met Olivier Suray - Brio weerde de speler in extremis uit de kern omdat hij voor de match tegen Charleroi een boterham met choco at - betekende het begin van het einde voor de flamboyante Italiaan. Na een 1-2-thuisnederlaag tegen FC Brussels eisten de supporters zijn ontslag. Twee dagen later ging het bestuur op de smeekbede in.