Een avond in Luik om snel te vergeten CPG/FDZ

07 maart 2020

22u00 0 Standard STA STA 0 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League Standard-STVV: nul-nul. Dit leek op een eindeseizoenswedstrijd. Nog één speeldag tot aan de play-offs voor de Rouches - gelukkig maar.

Slappe kost op Sclessin.

Tot vijf minuten voor de rust viel er amper iets te beleven in de Vurige Stede. Een goed schot van Lee, dito redding van Bodart. Een slappe kopbal van Shamir, een zwak schot van Čop. Standard ontgoochelde, STVV controleerde en zorgde voor de meeste dreiging.

In minuut negendertig deed Zinho Vanheusden vervolgens iets totaal onnodig. De belofteninternational ging zwaar door op De Bruyn. Met gestrekt been. Te hevig, te stevig. Scheidsrechter Geldhof gaf in eerste instantie geel, maar kwam daar na tussenkomst van de VAR op terug. Rood is de enige, juiste kleur voor zo’n (domme) overtreding.

Michel Preud’homme bidt dat het Bondsparket mild zal zijn voor Vanheusden – dit zou hem wel eens een paar speeldagen kunnen kosten. Mist hij de start van play-off 1? En ze zijn al niet dik gezaaid in centrale verdedigers bij Standard.

Een eerste helft om snel te vergeten op Sclessin.

De tweede begon niet veel beter voor de thuisploeg. STVV zette hoge pressing, de Rouches hadden daar moeite mee. Botaka kreeg een grote kans, hij trapte over.

Standard knokte zich nadien in de wedstrijd. Met viriel voetbal. Het werd allemaal wat potiger. De Ridder gaf een tik aan Bastien, die ging neus aan neus staan met de middenvelder – Geldhof kwam tussen. De fouten stapelden zich intussen op.

Laifis haalde een bal weg voor de lijn, Lestienne mikte voorlangs en Bodart was alert op een poging van Nazon.

Het publiek zette zich er nog eens achter. Preud’homme bracht Oulare en Amallah voor wat meer power voorin. Steppe redde uitstekend op een schot van Oulare, aan de overkant konden De Bruyn en vooral Suzuki niet scoren – dat was een grote kans.

Soit, een povere nul-nul. Wat hebben we vandaag geleerd? Wel, dit Standard heeft nog véél werk voor de boeg willen ze een rol van betekenis spelen in play-off 1.

En voorts kijken de Rouches bang uit naar welke straf Vanheusden krijgt voor zijn rode kaart. Één, twee, drie...?