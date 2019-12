Dury toont zich na verrassende nederlaag waardige verliezer: “Alle credits naar Cercle” OPI

09u17 0 Jupiler Pro League Een onherkenbaar Zulte Waregem verliest drie dure punten tegen Cercle Brugge. Essevee had geen antwoord op de sterke mentaliteit van de Bruggelingen en verloor met 2-0.

“Proficiat Cercle Brugge, chapeau”, toonde Francky Dury zich een waardige verliezer. “We waren klaar om de wedstrijd te spelen maar we waren niet klaar om de wedstrijd ook te winnen. Ik denk dat we vandaag geklopt zijn door een ploeg die gevochten heeft voor iedere meter op het veld. Alle credits gaan naar Cercle Brugge vandaag.”

Zulte Waregem speelde dit seizoen wel nog zwakke wedstrijden, maar toen werd vaak nog een puntje of zelfs de overwinning behaald. Gisteren was dat niet het geval op Jan Breydel. “Cercle heeft ons afgetroefd in veel duels, in de diepte, qua scherpte, noem maar op. Onderschatting van onze kant zou kunnen, maar dat is onaanvaardbaar in het voetbal.”