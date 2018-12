Dury tevreden na gouden driepunter, Mazzu is streng voor Charleroi: “Wij speelden niet als een ploeg die in play-off 1 wil geraken” KDC

23 december 2018

23u01 0 Jupiler Pro League De opluchting was groot bij Zulte Waregem na de 3-1-winst tegen Charleroi. Na de zeges van rechtstreekse concurrenten Waasland-Beveren en Moeskroen mocht Essevee niet achter blijven. “We stonden onder druk, maar lieten vanaf minuut één zien dat we absoluut wilden winnen”, stelde Waregems trainer Francky Dury tevreden vast.

“De voorbije weken toonden we niet altijd het zelfde engagement, maar gelukkig brachten we dat nu wel. Het was immers echt nodig om te winnen”, aldus Dury. “De twee doelpunten van Hamdi Harbaoui – in de box is hij de beste van België – gaven ons veel vertrouwen. Jammer genoeg slikten we nadien toch de 2-1. Dat was onze eigen schuld. We zijn het niet meer gewoon van voor te staan en wisten ons niet goed raad met die situatie. Tijdens de rust is daar een hartig woordje over gediscussieerd. Gelukkig scoorden we vroeg in de tweede helft een derde keer. Daardoor kregen we extra energie. Wij moeten lopen en dat hebben we gedaan. Ik ben heel blij met deze drie punten. Dat het bovendien nog eens een mooie zege was, doet me alleen maar meer plezier.”

Naast Harbaoui was Theo Bongonda één van de uitblinkers bij Zulte Waregem. “Met zijn kwaliteiten is dat eigenlijk maar normaal. Ik zal pas helemaal tevreden zijn over Theo als hij wekelijks zo’n prestatie aflevert. Het is aan hem om constant te worden in zijn prestaties. Enkel dan kan hij op een dag Zulte Waregem langs de grote poort verlaten”, besloot Dury.

Mazzu: “Verdiende overwinning”

Charleroicoach Felice Mazzu was niet tevreden over het resultaat, noch over hetgeen zijn ploeg had gebracht in het Waregemse Regenboogstadion. “De overwinning van Zulte Waregem was absoluut verdiend”, gaf Mazzu eerlijk toe.

“Zulte Waregem speelde als een ploeg die knokt voor het behoud, terwijl wij niet speelden als een ploeg die in play-off 1 wil geraken”, klonk Mazzu streng voor zijn team. “Bij Waregem leverde Harbaoui een vijfsterrenmatch af en zaaide Faik paniek met zijn uitstekende vrije trappen. Maar tegelijk hebben wij zelf ook niet goed verdedigd en dat was natuurlijk wel een voorwaarde om hier iets te rapen. We gaven te veel ruimte weg. Misschien had de wedstrijd anders kunnen verlopen als die bal op de lat van Benavente bij een 0-0 stand binnen was gegaan, maar dat kan je nooit zeker weten. In het geheel brachten we te weinig. Woensdag moeten we tegen Standard uit een ander vaatje tappen. Thuis zijn we al een hele poos ongeslagen en dat moeten we zo proberen te houden.”