Dury: “Het is alleen de vraag wannéér Club kampioen wordt” VDVJ/OPI

31 oktober 2019

07u01 0 Jupiler Pro League Philippe Clement begon ervan te blozen. Na afloop stak collega Francky Dury één grote lofzang af voor zijn tegenstander.

“Club is een machine. Ik zie niet in wie ze kan afstoppen dit seizoen. Echt, wie wil pronostikeren, moet zich niet afvragen wié kampioen wordt, maar alleen wanneer. Ze zijn op alle facetten out of competition.”

Toch bleef Essevee wel lang uitzicht houden op een punt, maar Larin schoot een zeldzame kans via Mignolet naast. “We geloofden dat we konden terugkeren. Maar tijdens ons beste moment, net na rust, voelden we dat het nog beter moest. Club kwam namelijk heel makkelijk weer in de match. Finaal mogen we blij zijn dat het slechts 0-2 is. Er is één voordeel: we spelen maar twee keer tegen Club dit seizoen. Misschien vier keer? (lacht) Laat het ons hopen, maar dan ga ik Philippe vooraf eens bellen.”

Voor Ewoud Pletinckx was het de eerste kennismaking met Club Brugge. “Voor mij was het een lastige match, wat eigenlijk niet abnormaal is als je de kwaliteit ziet in hun voorlinie”, zei de 19-jarige verdediger. “Dit team is met voorsprong het beste waar ik tegen speelde dit seizoen.”