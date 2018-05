Dury en Essevee willen seizoen afsluiten met stunt: "Europees laat je nooit schieten" Jonas Van De Veire

26 mei 2018

11u21

Het seizoen van Zulte Waregem: eentje met extreme hoogtes en laagtes. Zondag kan het in Racing Genk wel eindigen met een climax. Francky Dury pept de troepen een laatste keer op. "We gingen niet tot het uiterste om in Genk kansloos te zijn.

Het is lang geleden, maar Essevee begint nog eens als underdog aan een wedstrijd. In de eerste plaats heeft het de statistieken tegen: sinds de invoering van de play-offs trok nog maar één winnaar van play-off 2 Europa in. En Francky Dury ziet nog drie redenen waarom Genk als favoriet aan de seizoensafsluiter begint. "Ze zitten in het ritme van play-off 1, spelen thuis en wij kwamen woensdag nog in actie", somt de coach op. "Bovendien weet iedereen dat zij meer transferwaarde hebben lopen. Dat zijn factoren die we niet kunnen veranderen. Alleen spelen zaken als tactiek, mentaliteit en geluk ook een rol. Die kunnen we wel een klein beetje beïnvloeden."

De felbevochten zege tegen Lokeren gaf nog een extra boost. "We gingen de voorbije weken niet tot het uiterste om in Genk kansloos te zijn. Oké, we zijn diep moeten gaan tegen Lokeren - Hamdi liep bijvoorbeeld bijna 14 kilometer. Maar we hebben ook veel positiviteit opgedaan. En ik was onder de indruk van het afwerkingsvermogen dat we etaleerden."

In de Luminus Arena springt Zulte Waregem best even efficiënt om met de kansen. "Want het is een goeie ploeg, met jongens die het verschil kunnen maken", beseft Dury, die wel mogelijkheden ziet. "Misschien neutraliseren we de juiste spelers of vallen er openingen. Op het veld kan alles gebeuren. Het mooiste aan voetbal blijft het onvoorspelbare."

Rest de vraag: zou Europees voetbal eigenlijk wel een cadeau zijn voor Zulte Waregem? Bij kwalificatie voor de tweede voorronde moet de winnaar namelijk al vroeg aan de bak. "Een Europese campagne laat je nooit schieten", is Dury duidelijk. "Zelfs niet voor goede resultaten in de Belgische competitie. Weet je, de Europa League heeft ons dit seizoen meer dan 4 miljoen euro netto opgebracht. Play-off 1 daarentegen levert maar anderhalf miljoen op. (lacht) Binnen de club zal dus niemand zeggen dat hij geen Europees wil spelen."