Duje Cop is de Luikse held met treffer in laatste minuut: "Leko vroeg me waarom ik dat deed" - Man die plaats ruimde voor de Kroaat allesbehalve tevreden MDB

22 april 2018

20u19 0 Jupiler Pro League Het was misschien wel een vreemde wissel zo rond de 70ste minuut, maar in de slotseconden pakte het nog heel goed uit. De ingevallen Duje Cop (voor de sterke Junior Edmilson) kroonde zich tot de Luikse held door in de 93ste minuut de 4-4 tegen de touwen te jassen.

"De coach feliciteerde me met mijn goal", vertelde Cop na de partij. "Het was een zware wedstrijd tegen een goede tegenstander. De mensen hier en de kijkers hebben genoten van de wedstrijd. We gaan nu verder strijden voor de tweede plek."

Ivan Leko sprak zijn landgenoot meteen na de partij al aan. Kroaten onder elkaar. "Leko vroeg me waarom ik dat doelpunt maakte. Dat is voetbal. Alles kan veranderen op twee minuten." Cop moest wel tevreden zijn met een invalbeurt. "Ik ben niet gelukkig met die plaats op de bank, maar het is de beslissing van de coach. Het enige wat ik kan doen is proberen te scoren."

Edmilson: "Niet tevreden met vervanging"

Edmilson was met twee doelpunten andermaal de grote man bij Standard. De Braziliaanse Belg scoorde twee keer, maar werd toch na zeventig minuten naar de kant gehaald. Op dat moment was hij daar helemaal niet mee opgezet, maar na afloop reageerde hij veel gematigder.

“Dit was een mooi punt na een mooie wedstrijd. Ik ben fier op onze prestatie, maar we bekijken het match per match voor plek twee.”

“Ik was niet tevreden met mijn vervanging, maar het is de coach die beslist. Zaterdag spelen we opnieuw een belangrijke wedstrijd. Bovendien scoorde Cop nog een belangrijk doelpunt. We hebben alles gegeven en zullen dat ook blijven doen.”