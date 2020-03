Dries Wouters: “Achteraf gezien niet echt akkoord met beslissingen van de ref” JBE/ABD/DMM

Bron: VTM Nieuws 0 Jupiler Pro League De nederlaag tegen Club Brugge laat RC Genk geen keuze als het nog play-off 1 wil halen. Op papier is het simpel: we moéten twee keer winnen”, aldus Dries Wouters. “Of het mentaal een verschil maakt dat we niet langer in de top zes staan? Mentaal is dit een kleine tegenvaller, ja. Maar we speelden een verdienstelijke partij en hebben het nog altijd in eigen handen.”

Wouters was betrokken bij een opstootje. Op het uur gingen de poppen aan het dansen en brak er een korte knokpartij uit aan de zijlijn. “Ik wou gewoon bal van Diatta pakken om snel in te gooien. Hij duwde mij weg zonder reden. Daarna kwam iedereen erbij en werd er wat geduwd en getrokken.” Ook opvallend: de VAR of ref kwamen niet tussen bij enkele zware overtredingen van onder andere Balanta en Kouassi. Ook een handsbal van Rits in de Brugse zestien ging over de tongen. “Achteraf gezien ben ik niet echt akkoord met de scheidsrechterlijke beslissingen. Maar ik heb nog niet alle beelden gezien”, besloot Wouters.