Drie invalbeurten, vier goals: 18-jarige Canadees helpt AA Gent aan eerste competitiezege MH

12 augustus 2018

21u50 11 KAA Gent GNT GNT 4 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Een zucht van verlichting slaakte door de Ghelamco Arena, waar AA Gent vanavond zijn eerste competitiezege boekte. In een dolle slotfase namen de Buffalo's ruim afstand van Waasland-Beveren (4-1). Yannick Ferrera leed dan weer zijn eerste nederlaag met de Waaslanders.

De late treffer van donderdag in Polen zorgde voor een mentale boost in de Gentse kleedkamer. Laat de eerste twintig minuten van vanavond daar een bewijs van zijn. Met dreigende flanken – vooral Limbombe zaaide meermaals paniek bij Waasland-Beveren – startte AA Gent overtuigend. Foket besloot al na drie minuten voorlangs, Yaremchuk stuitte op een alweer sterk keepende Roef. Enkele minuten voordien moest ook Kalinic – de Kroaat eiste opnieuw zijn plek op – zich onderscheiden op een overhoeks schot van Boljevic. Maar gaandeweg de eerste helft stokte de Gentse motor. Slordigheden over en weer deden het spelniveau dalen. Vanderhaeghe molenwiekend aan de zijlijn, tot Yaremchuk de Ghelamco Arena dan toch deed opveren. Roef pareerde in eerste instantie een schot van Limbombe, maar in de herneming knikte Yaremchuk voor een lege kooi wél raak: 1-0.

Na rust was het lang wachten op goals. In een knotsgekke slotfase vielen er alsnog liefst vier stuks. Verstraete leek vanop elf meter de match op slot te gooien, maar dat was buiten Vukotic gerekend. De centrale verdediger van Waasland-Beveren scoorde in minuut 82 de aansluitingstreffer. De Waaslanders maakten twee weken geleden aan de Gaverbeek al een 2-0-achterstand ongedaan in het slot. Vandaag liep het echter niet zo’n vaart. Nauwelijks een minuut later legde invaller Jonathan David – jawel, alweer hij – de match in een definitieve plooi. En het sprookje van de 18-jarige Canadees kreeg een nog mooier einde toen hij in blessuretijd ook nog de 4-1 in doel jaste. Drie invalbeurten, vier goals. De eerste competitiezege van AA Gent is een feit.