Drie doelpunten, twee rode kaarten: oppermachtig Club boekt eenvoudige zege na spektakelrijke partij Achter de Kazerne XC

22u39 5 BELGA Jupiler Pro League Een ijzersterk Club Brugge heeft eenvoudig de scalp genomen van KV Mechelen, dat de wedstrijd met z'n negen eindigde. Het werd 0-3. Vormer, Wesley en Diaby tekenden voor de doelpunten. Blauw-zwart heeft zo voorlopig elf punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi.

Ivan Leko verscheen met hetzelfde elftal als tegen Anderlecht aan de aftrap. Geen Clasie dus, wel het gouden trio Nakamba-Vormer-Vanaken. De bezoekers eisten meteen de bal op, maar konden dat veldoverwicht nauwelijks omzetten in doelgevaar. Tot Cocalic een domme penaltyfout beging op Diaby. Vormer nam zijn verantwoordelijkheid en trapte een heerlijke elfmeter voorbij Coosemans.

Zo'n tien minuten later kreeg Wesley te veel ruimte in de zestien, waarna hij het leer tegen de touwen pegelde: 0-2. Blauw-zwart dan al op rozen. Opvallend: de Braziliaan liep na zijn doelpunt naar coach Leko. Het penalty-incident is duidelijk verleden tijd. Toch was de eerste helft nog niet voorbij. Op slag van rust ging De Witte gevaarlijk in op Wesley en mocht vervolgens meteen gaan douchen.

Met z'n tienen plooide Malinwa in de tweede helft massaal terug, al kon de thuisploeg wel meermaals gevaarlijk uitbreken. Maar de aansluitingstreffer was niet in de maak. Integendeel. Aan de overkant diende Diaby na een mooie aanval de genadeslag toe: 0-3. Het laatste halfuur was overbodig, al liep een gefrustreerde Bandé in het slot alsnog tegen een rode kaart aan. Dankzij de zege vergroot Club zijn voorsprong op eerste achtervolger Charleroi met elf punten. KV Mechelen blijft achter met achttien op zestig en staat daarmee op de voorlaatste plek.

BELGA

BELGA

GMAX AGENCY