Dreigt KV Mechelen te zakken of geschrapt te worden? "Nooit zelf initiatief genomen in eventuele matchfixing" ODBS

11 oktober 2018

19u40 0 Jupiler Pro League Een van de spilclubs in het onderzoek van het federale parket, is KV Mechelen. Volgens het officiële communiqué zijn er aanwijzingen van private omkoping tijdens de degradatiestrijd vorig seizoen. Een strijd waarin Malinwa -ironisch genoeg- aan het kortste eind trok. KV Mechelen ontkent in een statement betrokken te zijn bij illegale praktijken.

De club komt dit weekend alvast niet in actie zondag op Tubeke: de Pro League heeft de tiende speeldag in 1B uitgesteld. Maar het belooft nog een hete avond te worden in Mechelen: de fans komen vanavond samen in het AFAS-stadion in de hoop meer duidelijkheid te krijgen. Als er kan bewezen worden dat de club een actieve rol gespeeld heeft in matchfixing tijdens Eupen - Antwerp en KV Mechelen - Waasland-Beveren - om die twee matchen gaat het- dreigt er voor KVM een nieuwe degradatie of, in het slechtste geval, schrapping van de club. Voor veel supporters van KV Mechelen alvast een zure herinnering naar 2002-2003, toen de club in vereffening ging nadat toenmalig voorzitter Willy Van den Wijngaert de club financieel in de afgrond stortte.

Na een spoedberaad met het bestuur kwam KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans naar buiten met volgend statement: "Ik wil benadrukken dat KV Mechelen nooit initiatief heeft genomen in eventuele matchfixing. De club distantieert zich van eventuele initiatieven van enkelingen. Van sterke man Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy is er nog geen nieuws. Somers is dus niet onder aanhoudingsmandaat. De 'OS' waarnaar verwezen werd op de persconferentie was Olivier Swolfs van Waasland-Beveren. Olivier Somers zou op dit moment bij de onderzoeksrechter zijn. De gevolgen voor de club zijn nog niet duidelijk. We moeten het dossier en onderzoek afwachten en opvolgen. Als club zullen we ons partij stellen zodat we inzage krijgen."

Eerder op de dag maakte het parket bekend dat "het onderzoek aanwijzingen bevat dat spelersmakelaar D.V. (Dejan Veljkovic) in samenspraak met 4 bestuursleden van KV Mechelen rechtstreeks of via bevriende contacten de uitslag zou beïnvloed hebben van die twee wedstrijden . Hierbij lijken afspraken gemaakt te zijn met scheidsrechter B.V. (Bart Vertenten) en diverse bestuursleden van Waasland-Beveren."

De onderzoeksrechter stelde voor deze feiten 4 personen in verdenking van criminele organisatie en actieve en passieve private omkoping. Een vijfde persoon werd bijkomend van witwassen van gelden in verdenking gesteld. Het gaat daarbij om T.S. (Thierry Steemans, de financiële directeur van KVM), die onder aanhoudingsmandaat is geplaatst.De andere vier personen zijn vrijgelaten onder voorwaarden: O.S. (Olivier Swolfs, de CEO van Waasland-Beveren), D.H. (Dirk Huyck, voorzitter van Waaslan-Beveren), S.D. en D.V.

Mogelijk heeft Veljkovic, al dan niet door gebruik te maken van tussenpersonen, spelers van Waasland-Beveren benaderd om met opzet slecht te spelen tegen Malinwa op de slotspeeldag. KVM won de wedstrijd met 2-0; maar degradeerde toch omdat Eupen met ruimere cijfers won tegen Moeskroen.