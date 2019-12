Dramatische avond voor KV Oostende: coach stapt op, ploeg gaat ten onder met forfaitcijfers tegen sterk Charleroi AR/ABD

27 december 2019

19u50 1 Charleroi CHA CHA 5 einde 0 KVO KVO KV Oostende Younited Pro league Forfaitcijfers. Charleroi heeft met 5-0 gewonnen van KV Oostende. De Carolo’s zetten een onmondig KV Oostende makkelijk opzij. ‘t Was een dramatische avond voor de Kustboys, die Forfaitcijfers. Charleroi heeft met 5-0 gewonnen van KV Oostende. De Carolo’s zetten een onmondig KV Oostende makkelijk opzij. ‘t Was een dramatische avond voor de Kustboys, die coach Ingebrigtsen naar Cyprus zien vertrekken.

Zoals Standard dat gisteravond met Lestienne deed tegen Gent, pakte KVO op Charleroi uit met Vargas als valse negen — een uitdrukking waarvan Rik Coppens de stuipen kreeg. ‘Valse negen’ of ‘hangende spits’ waren omschrijvingen waar de allereerste Gouden Schoen uit de geschiedenis geen boodschap aan had. ‘Vals spelen doe je alleen met de kaarten en hangen doe je enkel aan een toog’, oordeelde hij.

In tegenstelling met de gangbare veldbezetting, trad Charleroi aan met twee spitsen. Nicholson naast Rezaei. Gewild of noodgedwongen, die omschakeling? Ingegeven door het feit dat Gholizadeh, de voorbije weken uitstekend op dreef, niet helemaal fit was na een trap op de enkel in Moeskroen, veronderstellen we.

De aftrap in het Stade du Pays de Charleroi werd voorafgegaan door één minuut applaus ter nagedachtenis van de begin deze week overleden Georget Bertoncello, hét clubicoon uit de jaren vijftig-zestig.

De wedstrijd kende een pittige start. Zonder doelpunten weliswaar — daarvoor bleven de doelpogingen te schaars — maar met scrimages in de rechthoek van Ondoa en een paar doorbraken langs rechts van KVO. De thuisploeg mikte op de snelheid van Fall. Dat leverde hoekschoppen, maar voor de openingstreffer diende gewacht tot in de 33ste minuut. Een vloeiende aanval via Ilaimaharitra, Bruno en Rezaei werd door Nicholson in de korte hoek afgerond.

Een voorsprong die de Carolo’s een paar minuten later bijna uit handen gaf. Willems verspeelde de bal, Vandendriessche snelde op Penneteau af, maar de doelman redde met een gestrekt been. Op de 38-jarige Fransman komt geen sleet.

Het probeersel met Vargas als valse negen duurde slechts één helft. Aan de rust werd hij vervangen door Sylla. Ingebrigtsen, die zijn laatste match coachte voor KVO, bracht ook Sakala in.

Charleroi begon sterk aan de tweede helft. Eerst stuitte Fall op aangeven van Rezaei nog op Ondoa, maar de daaropvolgende corner leverde een tweede doelpunt op voor de Carolo’s. Midden een bos van spelers duwde de door Nicholson op de huid gezeten Ndenbe de bal in eigen doel.

Bijna op het uur was de wedstrijd helemaal gespeeld. Na een in hoekschop gepareerd schot van Nicholson — de Jamaicaan bedankt voor zijn basisplaats met een opvallende verrichting — knalde de aan de tweede paal vrijgelaten Fall nummer drie binnen.

Opgezweept door Belhocine gingen de Carolo’s op zoek naar nog meer. Ilaimaharitra maakte op strafschop 4-0 — de Ultra’s, met in midden de geschorste aanvoerder Dessoleil in ontbloot bovenlijf, schreeuwden om Penneteau, maar de doelman bleef in zijn kot — en de voor Rezaei in de 73ste minuut ingevallen Tsadjout — een jonge spits gehuurd van AC Milan — knalde na een combinatie waar de Oostendenaars alleen konden naar kijken, de forfaitcijfers tegen de netten. Tussen doelpunten 4 en 5 zorgde Morioka voor hét nummertje van de avond. De Japanner snelde en kapte voorbij vijf tegenstanders, maar Ondoa belette het orgelpunt.

