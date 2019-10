Dramatisch Oostende onderuit tegen Eupen, dat naast Anderlecht komt TTV

19 oktober 2019

21u53 1 KV Oostende KVO KVO 2 einde 3 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Nul op zes tegen Waasland-Beveren en Eupen. Na een nieuwe dramatische partij mag KV Oostende op bezinning. De Panda’s doen op hun beurt een uitstekende zaak in de degradatiestrijd.

Weinig verrassingen bij KV Oostende, dat dringend nood had aan een driepunter. De goeie seizoensstart wordt overschaduwd door een povere 2 op 15 - winnen was dus een must tegen Eupen. Amper afgetrapt keek de kustploeg al tegen een achterstand aan. Milicevic mikte de goeie voorzet van Schouterden al na 37 seconden voorbij Dutoit.

Nauwelijks vijf minuten later stond het gelijk nadat Canesin van dichtbij overhoeks afwerkte. Dutoit en De Wolf hadden voor deze wedstrijd samen één clean sheet, een aspiratie die ook nu meteen de vuilbak in kon. Na vijf rampzalige minuten nam KVO gaandeweg de eerste helft steeds meer het heft in handen. Pas op slag van rust leverde dat na knullig balverlies van Verdon een tweede doelpunt op - Vandendriessche nam het geschenk dankbaar aan.

Met de voorsprong op zak liet KVO Eupen in de tweede helft meer in de wedstrijd komen, al was er in de 55ste minuut wel een enorme kopkans voor Milovic. De kustploeg zakte te ver terug met alle gevolgen van dien. Na hoekschop trapte Amat de gelijkmaker in het geharrewar van dichtbij binnen. En het werd nog erger voor Oostende. Op de counter maakte Bautista er heel beheerst 2-3 van.

Eens op achterstand deed KVO wél wat het eigenlijk bij de start van de tweede helft had moeten doen. De kustploeg trok naar voor en kreeg al snel geen strafschop toen Faes door Beck werd vastgehouden - een twijfelgeval. KVO probeerde alles, Koch kreeg nog rood na een drieste tackle, maar grote kansen kwamen er niet. Oostende zit in een flinke dip, terwijl Eupen met twee opeenvolgende uitoverwinningen ademruimte heeft.