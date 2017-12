Dramatisch eerste halfuur kost blauw-zwart zege in Eupen (2-2) Wouter Devynck

19u54 25 BELGA Jupiler Pro League Op afzondering naar Chaudfontaine, maar wel een ijskoude douche voor rust. Eupen diende Club Brugge bijna zijn derde nederlaag van het seizoen toe, maar de zwarte sneeuw in de Oostkantons verruilden de ‘Comeback Kids’ uit Brugge na rust voor een derde terugkeer op rij.

Nog best dat Club afgelopen donderdag naar Waregem moest en niet naar Eupen of het bekeravontuur was net als vorig seizoen misschien al afgelopen in de achtste finale. Toen ging blauw-zwart aan de Kehrweg na negentig minuten de boot in met 3-2. Vanavond stond het na 18 minuten al 2-0. Ruim verdiend en de schade had nog hoger kunnen oplopen. Enkele statistieken aan de rust om u een idee te geven: 8 doelpogingen voor de thuisploeg tegenover 2 voor Club, de eerste Brugse poging - een schot van Nakamba, viel overigens pas na een halfuur te noteren. Het eerste poging tussen de palen - een kopbal van Vanaken, zelfs maar na 37 minuten. Voorts verzamelden de Oostkantonners ook 3 hoekschoppen tegenover 0 voor Club en maakte zij amper 1 fout terwijl Club er maar liefst 11 maakte.

Lag het aan die 120 bekerminuten op het loodzware veld van Waregem? Dat was overigens de reden voor Leko om Limbombe rust te gunnen en De Bock aan de aftrap te brengen. Voor die laatste zijn eerste match in anderhalve maand en ook nog maar de zesde keer dat hij in actie kwam dit seizoen. Dat was er aan te zien, hij had het op zijn linkerflank meer dan lastig met Tirpan. Denswil bleef overigens voor de tweede match op rij op de bank.

Photo News De Bock mocht voor het eerst sinds lang nog eens starten, maar kon niet overtuigen.

Ivan Leko is niet de coach die de zaken zomaar laat aanslepen. En heeft geen schrik om zware beslissingen te nemen. Na een halfuur greep hij al in. Decarli moest tot zijn eigen grote ontgoocheling plaats ruimen voor Clasie. Het doel: 4-4-2 gaan spelen in plaats van de vertrouwde 3-5-2. Niet dat het veel zoden aan de dijk bracht. Bijna stond het vlak voor affluiten zelfs 3-0, maar dat was zonder de videoref gerekend. Die fluisterde scheidsrechter Visser in het oor dat de fout van Nakamba op buíten het strafschopgebied gebeurde en niet erin. Oef.

Ook in de tweede helft kwam er niet meteen beterschap. En dus bracht Leko al na tien minuten Limbombe. En nog eens vijf minuten later Diaby voor Nakamba. Veel offensief geweld, dat uiteindelijk wel rendeerde. In minuut 68 schotelde Vormer Dennis de 2-1 voor. Voor de Nederlander al assist nummer elf van dit seizoen. Voor de Nigeriaan al goal nummer elf van dit seizoen, zijn derde in twee matchen na twee maanden droog te staan.

Photo News

Club rook een derde comeback op rij - nadat het zo twee keer Zulte Waregem nekte - en ging doordrukken. Maar er kwam te weinig écht doelgevaar, Vanaken die vrij mocht uithalen, maar te wild over besloot, was nog het beste. Eupen bleef bovendien aartsgevaarlijk op de counter. Maar tegenwoordig gaat er geen speeldag voorbij of de videoref is beslissend. Lotiès veel te hoog met het been, waardoor hij Dennis zwaar raakte. Deze keer wél strafschop volgens de videoref en Vormer knalde hem staalhard binnen.

BELGA

Nog maar eens een terugkeer, zij het een halve deze keer. De ‘één, twee, drie’ waar de Brugse supporters om schreeuwden kwam er niet meer. Geen derde nederlaag voor de Bruggelingen dus na die op Moeskroen en Genk. Ook geen eerste zege voor Eupen onder Claude Makélélé sinds die begin november in dienst kwam. Tot vandaag haalde de ex-wereldkampioen in zijn eerste drie matchen een dikke nul over de hele lijn. Nul op negen en een doelsaldo van 0-4. Dat is nu toch al één op twaalf en een doelsaldo van 2-6.

Voor Leko is dit gelijkspel bij de laatste in de stand wellicht gewoon een accident de parcours was, mede ingegeven door de energievretende bekermatch. De thuismatch tegen Lokeren komende zondag biedt de ideale kans om het één en ander recht te zetten. Ondertussen tellen de Bruggelingen nog altijd zes punten voor op Charleroi en zeven op Anderlecht. Een ramp is dit puntenverlies dus niet, toch niet als je nog in een halve bekerroes verkeert.

BELGA Leye opende al vroeg de score.

BELGA

BELGA

Photo News Leko greep al snel in door deze Decarli naar de kant te halen voor Clasie.

Photo News