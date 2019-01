Dramatisch Club Brugge verliest van Charleroi en ziet leider Genk nu al tien punten uitlopen Yari Pinnewaert & Tomas Taecke

20 januari 2019

16u28 0 Club Brugge CLU CLU 0 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League ‘t Was een catastrofe, de eerste match van Club Brugge in 2019. Blauw-zwart kreeg geen voet aan de grond tegen een uitgekookt Charleroi (0-1) en ziet leider Genk verder uitlopen.

“Vanaf nu ligt de focus honderd procent op de competitie”. Met De Gouden Schoen op zak zette Club Brugge zich doordeweeks schrap voor de terugronde en de inhaalrace op Racing Genk, na vrijdag opnieuw met tien punten voorsprong aan de leiding. Alleen kreeg de forse taal van het bestuur geen vervolg bij de eerste afspraak in 2019 - een te duchten thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi. Al snel bleek dat blauw-zwart een lastige middag tegemoet ging. Wesley zat in de zak van Angella, terwijl de misverstanden en slechte passes niet te tellen waren. Amrabat verzaakte als motor, Dennis was onzichtbaar. Charleroi stond achterin goed, schakelde Vanaken moeiteloos uit en loerde via de behendige Benavente en Osimhen op de counter. Na acht minuten zorgde Poulain bijna voor de openingstreffer… in eigen doel. Horvath moest zich reppen om de achteloze terugspeelbal van de Fransman voor de lijn te stoppen, een fase die symbool stond voor de dramatische eerste helft van Club Brugge vanmiddag. Charleroi profiteerde in de 17de minuut. Op hoekschop van Nurio troefde Angello Denswil en Wesley af. Zijn kopbal viel ver buiten het bereik van Horvath in doel - 0-1 voor de Karolo’s. Club zocht, maar vond geen openingen. Pas in de 45ste minuut was het via Mata dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging op voorzet van Dennis strandde op de lat. Boegeroep en verbazing in het Brugse kamp na de eerste speelhelft in 2019.

Leko greep in. Schrijvers, die op de bank begon, werd voorin naast Wesley geplaatst. Nakamba was het slachtoffer. Charleroi trok meteen naar voor - een schot van Ilaimaharitra ging maar net over. Aan de overzijde kreeg Vormer op rechts een goeie doelkans. Anders dan in Monaco en Beveren ging zijn gekruiste poging net naast de paal. Club deed het in de laatste dertig meter iets beter na de rust, al had Osimhen in de 55ste minuut altijd de 0-2 moeten scoren. Amrabat leed knullig balverlies, de spits van Charleroi raakte oog in oog met Horvath niet voorbij de Amerikaanse doelman. De flater van Amrabat was het startschot voor een nieuwe golf van slechte passes, al had Club misschien wel recht op een penalty. Via Wesley kwam de bal terecht op de arm van de glijdende Angello, maar noch Boucaut noch de VAR zag er een strafschop in. Ook de volgende goeie kans was voor Charleroi: vanuit de draai trapte Osimhen maar net naast.

Club zette in de laatste twintig minuten alles op alles - onder meer met de inbreng van Diatta en later ook Openda. Schrijvers was als eerste dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging werd door de paal gekeerd. De kansen bleven uit. Dennis mocht van geluk spreken dat Boucaut hem slechts geel gaf voor een trap op het scheenbeen van Martos. In de absolute slotfase kreeg Wesley van dichtbij een goeie kans, maar de Braziliaan kraakte zijn schot. Uiteindelijk kon Club voor het eerst sinds de slotwedstrijd van vorig seizoen (0-1 tegen Gent) niet scoren in eigen huis in de competitie. Charleroi won al bij al verdiend op Brugse bodem.

Blauw-zwart heeft de terugronde zo allesbehalve gepast ingezet. Met een dramatische prestatie, waardoor het aankijkt tegen een tienpuntenkloof met leider Racing Genk en het Antwerp naast zich moet dulden. Voor Charleroi kon 2019 niet beter beginnen. De Karolo’s springen voorlopig over AA Gent en STVV naar de zesde plaats, daar waar het ook na dertig speeldagen hoopt te staan.

