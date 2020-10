Door geflirt met Rennes twijfelachtig of Doku meedoet op Club PJC

03 oktober 2020

23u55 0 Jupiler Pro League De kans is reëel dat Anderlecht het in de topper op Jan Breydel zonder Jérémy Doku (18) moet doen. Dat heeft alles te maken met een eventuele transfer naar Rennes.

De gesprekken tussen Rennes en Anderlecht over Jérémy Doku zijn volop aan de gang. De Fransen boden al meer dan 20 miljoen euro, RSCA weigerde tot twee keer toe, maar voorzitter Wouter Vandenhaute is momenteel wel in Frankrijk om te onderhandelen. Een transfer lijkt waarschijnlijk.

Dat kan ook een invloed hebben op de basisopstelling van Anderlecht op Club Brugge. Bronnen uit het spelershotel maken gewag van een team zonder Doku. Het zou blijkbaar een denkpiste zijn om met Yari Verschaeren en Zakaria Bakkali te starten. Doku zou in dat scenario niet in actie komen om zo een potentiële overgang niet in gevaar te brengen door bijvoorbeeld een blessure. Doku is gecharmeerd door de belangstelling van Rennes.

Het valt af te wachten of die opstelling zonder Doku ook werkelijkheid wordt, dat zal afhangen van de onderhandelingen, maar het toont aan hoe hectisch de laatste uren waren voor Anderlecht. Niet de gedroomde voorbereiding. Doku is een cruciale pion in Kompany’s wedstrijdplan, dus mocht dat nog enigszins kunnen, dan speelt Doku gewoon. Minder dan dertien uur voor de match begint, lijkt die mogelijkheid evenwel klein.

Anderlecht hoopt dertig miljoen euro te vangen voor zijn Rode Duivel.

