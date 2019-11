Domper voor Zulte Waregem: Deschacht afgevoerd met schouderblessure OPI/NVE

30 november 2019

21u48 0 Jupiler Pro League Olivier Deschacht is in de wedstrijd tegen Eupen uitgevallen na een blessure aan de pols. De verdediger werd op een brancard afgevoerd. De tweede helft werd zonet afgetrapt met een voorsprong voor Zulte Waregem.

Tijdens de eerste speelhelft tussen Zulte Waregem en Eupen was er niet erg veel te beleven, behalve de knappe schicht van Gianni Bruno dan. Essevee kon door de 1-0 met gerust gemoed de kleedkamers in, maar het uitvallen van sterkhouder Olivier Deschacht is ongetwijfeld een domper.

Deschacht moest met een draagberrie het veld verlaten na een onschuldig duel met Jonathan Bolingi. Er was weinig tot geen contact in het luchtduel met Bolingi, maar toch ging Deschacht naar de grond, grijpend naar zijn linkerpols. De defensieve leider werd vervangen door Marvin Baudry. Coach Francky Dury hoopt alleszins om Deschacht zo snel mogelijk te recupereren in de strijd voor play-off I. Het bleek achteraf om een schouderblessure te gaan. (OPl)