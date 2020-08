Domper op debuut van Kompany: Anderlecht verspeelt zege tegen 10 spelers in blessuretijd Redactie

23 augustus 2020

20u08 8 Anderlecht AND AND 1 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Flashback naar begin vorig seizoen onder Kompany I. Anderlecht voetbalde best aardig tegen een tienkoppig Moeskroen, maar creëerde veel te weinig om een autoritaire zege te boeken. Het had een strafschop van Dimata nodig om op voorsprong te komen, maar Gnohéré verpestte het debuut van Kompany in blessuretijd met een rake kopbal. Paars-wit mocht zich bovendien gelukkig prijzen dat ref en VAR een aanslag van Trebel onbegrijpelijk door de vingers zagen.

Passie en lef, dat wou Vincent Kompany van zijn team zien tegen Moeskroen. In de eerste helft was de debuterende coach echter zelf de meest gepassioneerde bij Anderlecht. Paars-wit was autoritair baas en had halfweg de eerste helft zelfs 82 procent balbezit, maar een hevig coachende Kompany zag hoe paars-wit maar weinig deed met de bal. Enkel jonge winger El Hadj zorgde voor diepgang en gevaar, maar niemand gaf gevolg aan zijn goede voorzetten. Moeskroen werd tegen de eigen zestien gedrukt en kwam er niet uit, tot Tabekou besloot zijn loopschoenen aan te trekken. Cobbaut liep in dat sprintduel een zware verkoudheid op en mocht zich gelukkig prijzen dat Postolachi volledig naast de bal trapte en Badibanga in tweede instantie Van Crombrugge op zijn weg vond. Bocat, linksachter van Les Hurlus, besloot vervolgens om Anderlecht een handje te helpen. De Fransman zag een hele eerste helft sterretjes tegen Doku en liet zich twee keer dom ringeloren.

Adrien Trebel had de boodschap voor de tweede helt begrepen: eindelijk gevaar creëren. Hij testte als eerste Koffi een keer écht, maar de Moeskroen-goalie bewees andermaal dat hij een uitstekende doelman is. Het bleef gezapig breien wat paars-wit bracht, en hoe breek je dan de ban? Juist, via een stilstaande fase. Onana moffelde invaller Tau tegen de grond, scheidsrechter Smet was onverbiddelijk: penalty. Een tot dan bleke Dimata stuurde penaltyspecialist Koffi (hij stopte er vorige week nog 2 tegen Mechelen, red.) de verkeerde kant uit.

Het was slechts een kleine opflakkering, want Anderlecht dommelde nadien weer in slaap. Zelfs de VAR kon zijn ogen niet meer openhouden en zag dan maar een aanslag van Trebel op de enkels van Bakic door de vingers. De Fransman toonde iets te veel lef, maar kwam weg met geel, een onbegrijpelijke beslissing. Anderlecht behield rustig de controle, maar creëerde nauwelijks nog een kans. Het deksel op de neus volgde in blessuretijd, Gnohéré torende boven Cobbaut uit een verpestte het debuut van Vincent Kompany.



