Dominant STVV wint met het kleinste verschil van Oostende FKS

13 april 2019

21u55 0 STVV STV STV 1 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Een dominant STVV won met 1-0 en een goal van Sylla van een zwak Oostende dat lang werd rechtgehouden door Ondoa en verstervigt daarmee zijn koppositie in groep A van play-off 2.

STVV-Oostende was een match met als inzet de eerste plaats in groep A van play-off 2. STVV dirigeerde van bij het begin de richting van het spel. Het zorgde als enige ploeg ook voor dreiging maar grote kansen leverde dat niet op. Oostende hield veel volk achterin en kon daar alleen maar een hoekschop tegenover zetten. Sekine kreeg net het half uur nog de grootste kans. Na een mooie persoonlijke haalde hij de achterlijn, omzeilde Koopman, maar besloot dan zelf op het been van Ondoa. Oostende kon daar buiten wat middenveldspel helemaal niks tegenover stellen. STVV bleef duwen. Teixeira zonderde met een slimme doorsteekpas Sylla af, maar die botste op een attente Ondoa. Diezelfde Sylla probeerde het ook nog met een knal vanop zo’n 18 meter, maar het leer ging nipt naast. Ondoa, weer hij, schudde ook nog een flinke save uit de mouwen op een verre poging van Botaka. Op slag van rust kwam Oostende zowaar toch ‘s piepen. De Bock ging zelf zijn kans van buiten de zestien, maar knalde het leer over. Geen goals dus bij de rust.

De tweede helft begon met een prima voorzet van Teixeira. Maar voor doel liepen De Sart en Kamada elkaar voor de voeten. Een doelpunt van Sekine werd afgekeurd wegens buitenspel. Oostende profiteerde bijna van balverlies van Asamoah. Maar het spelbeeld bleef hetzelfde als in de eerste helft. Enkel STVV geen nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Kamada mikte naast de verste paal. Tomiyasu stuurde De Sart in het straatje maar weer liet Ondoa zich niet passeren. Het kon natuurlijk niet blijven duren. Endo kopte een hoekschop van Sekine opnieuw voor doel waar Sylla van dichtbij kon binnenkoppen. Dan toch 1-0. Oostende kon niet reageren. De Sart had aan de tweede paal altijd moeten verdubbelen maar hij besloot onbegrijpelijk naast. Sekine en Asamoah knalden nipt over. Minuut 69 dan toch een grote kans voor Oostende. Maar Coopman besloot een voorzet net naast de kruising. De kustjongens putten daar moed uit en kwamen nu toch nadrukkelijker in de zestien van STVV. Het was echter de thuisploeg die weer het dichtst bij een goal was via drie keer Boli en Kamda. Maar die misten en hielden Oostende zo in de match. Uiteindelijk wijzigde de stand echter niet meer. STVV won verdiend en pakt zo een tien op twaalf.

