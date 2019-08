Dolle donderdag leverde Belgische clubs gisteren 47 miljoen euro op, met Club als meest gelukkige VDVJ/TTV/NP

06u24 0 Jupiler Pro League De dolle donderdagen blijven komen. Net als op 13 juni inden Belgische clubs gisteren 47 miljoen, met Club Brugge in een hoofdrol.

Records zijn er om gebroken te worden, maar plots gaat het wel héél snel. Gisteren incasseerden Belgische clubs liefst 47 miljoen euro, een evenaring van de piek anderhalve maand geleden toen Wesley (25 miljoen), Djenepo (15,7 miljoen) en Bongonda (7 miljoen) in 24 uur tijd een toptransfer realiseerden.

Nu was het niet anders. Een overzicht: Club Brugge officialiseerde eerst het vertrek van Arnaut Danjuma, die voor 18 miljoen euro naar Bournemouth trekt. Blauw-zwart, dat voor de doorverkoop wel nog 1,7 miljoen euro moet afstaan aan NEC, maakt 15,3 miljoen euro winst op een speler die het pas vorige zomer haalde voor 1 miljoen. Enkele uren later was de overgang van Marvelous Nakamba naar Aston Villa een ‘done deal’, voor iets meer dan 12 miljoen euro. En ook in Henegouwen hief men het glas: Charleroi ving op zijn beurt 12 miljoen van het Franse Lille voor Victor Osimhen, wat met bonussen zelfs kan oplopen tot 15 miljoen. Tot slot ruilde Hendrik Van Crombrugge voor 2 miljoen euro de Kehrweg in voor het Astridpark.

Blauw-zwart ving tot dusver 61 miljoen euro nadat het eerder ook Wesley en Denswil (6 miljoen euro) van de hand deed. Een absoluut record qua transferopbrengsten. “Maar voor een trainer is dit niet de meest plezante periode”, grijnsde Philippe Clement gisteren. “Want het is niet zo dat het geld dat binnenkomt per se opnieuw wordt uitgegeven. De bedragen worden zotter, maar omgekeerd houden wij ons aan de loonbarema’s en vooropgestelde transferbedragen. Tenzij je trainer bent van FC Barcelona of Manchester City, kan je zoiets niet afstoppen.” (TTV/VDVJ/NP)