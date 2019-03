Dolle avond op Sclessin: van 0-3 naar 4-3 in een half uur tijd Frank Dekeyser

17 maart 2019

19u58 2 Standard STA STA 4 einde 3 WBE WBE Waasland-Beveren

Een fluitconcert aan de rust. Dat was al een tijdje geleden in het Stade Maurice Dufrasne. Je kon het de fans niet eens kwalijk nemen – het stond op dat moment al 0-2. Zij die dachten verwend te worden in de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen kwamen in de eerste helft bedrogen uit.

De Rouches voetbalden te ongeïnspireerd om Waasland-Beveren te ontwrichten. En bij de eerste tegenstoot scoorden de bezoekers. Badibanga mocht vrij voorzetten, Milosevic liep goed in en kopte binnen. Standard verhoogde dan toch even het tempo. Roef redde knap op een kopbal van Djenepo en een schot van Marin. Maar het stond goed bij de Waaslanders, de thuisploeg beet zijn tanden stuk. Emond mikte naast, Carcela trapte op Roef. In de tegenaanval die daarop volgde, verdubbelde Waasland-Beveren zijn voorsprong.

Andrijasevic was sneller dan Kosanovic, Milosevic moest de bal maar binnentikken. En het kon nog mooier voor de Montenegrijnse spits. In minuut 49 lukte hij zijn hattrick – opnieuw na slap verdedigen van de Standard-defensie.

Nu, de Rouches waren niet van slag. Integendeel. Plots ging het ritme omhoog. Roef redde nog op een kopbal van Djenepo, maar op de poging van Bokadi iets later was hij kansloos. Heel Luik geloofde er nog in. Terecht. Een minuut na de 1-3, volgde de aansluitingstreffer van Djenepo. Niet veel later maakte Djenepo er zelfs 3-3 van. Vier dolle minuten op Sclessin.

De Rouches bleven domineren, zonder grote kansen bij mekaar te voetballen. Het bleef trouwens oppassen voor de scherpe tegenaanvallen van de bezoekers. Tien minuten voor tijd bezorgde Orlando Sá Standard dan toch de overwinning. Het vinnigst gereageerd op een afvallende bal. Met zijn eerste baltoets na zijn invalbeurt twee minuten eerder. Eindelijk! Het kan de klik zijn die de Portugees nodig heeft met het zicht op play-off 1.

De Rouches eindigen het seizoen zo op een knappe derde plaats. Het fluitconcert maakte na negentig minuten plaats voor luid applaus. Eind goed, al goed.