Dit zijn de vijf beste goals van het afgelopen weekend, op wie stem jij? Redactie

11 november 2019

10u32 0

23 goals in de Jupiler Pro League afgelopen weekend. Wij selecteerden de vijf beste doelpunten uit de 15de speeldag in onze competitie. Kiest u voor de schijnbeweging van Kemar Roofe, de vrije trap van Hoggas, het opwippertje en de knal van Rezaei, de schilderachtige goal van Schoofs op Sclessin of de knappe aanval van Gent?

Poll Wie scoorde volgens u het doelpunt van het weekend? Kemar Roofe (Zulte Waregem)

Kévin Hoggas (Cercle Brugge)

Kaveh Rezaei (Sporting Charleroi)

Rob Schoofs (KV Mechelen)

Jonathan David (AA Gent) Kemar Roofe (Zulte Waregem) 13%

Kévin Hoggas (Cercle Brugge) 10%

Kaveh Rezaei (Sporting Charleroi) 4%

Rob Schoofs (KV Mechelen) 59%

Jonathan David (AA Gent) 14%