Dit zei Marc Coucke op zijn eerste persconferentie in het Astridpark: "Van Anderlecht een hartelijke club maken" Redactie

15u40 108 BELGA Jupiler Pro League Marc Coucke hield vandaag zijn eerste persconferentie bij Anderlecht. Op 1 maart neemt hij officieel de fakkel over van voorzitter Roger Vanden Stock. “Hier is heel wat mogelijk. Zeker als we de traditie en de klasse van het verleden combineren met een modernere bewindsvoering”, klonk het onder meer. Herbeleef hieronder de persconferentie.

Coucke: “Weet nog niet of ik mensen van Oostende naar hier ga halen”

“Of ik mensen van KV Oostende naar hier ga halen? Dat weet ik nog niet”, aldus Coucke. “Ik wil hier in eerste instantie de mensen leren kennen. En dan kan het zijn dat ik later hier en daar versterking haal, maar daar zijn nog geen afspraken rond gemaakt.”

Coucke: “Pas idee gehad toen ik hoorde toen het echt te koop was”

“Het idee om Anderlecht over te nemen is pas gekomen op het moment dat ik hoorde dat het echt te koop was. En dat gecombineerd met het gevoel dat KVO ooit aan zijn plafond ging raken. Dan heb ik aan mijn vrouw gevraagd: ‘Zullen we niet nog eens een projectje doen dit jaar?’”

Coucke: “Club beter met eigen stadion”

“Wat het stadion betreft: ik heb er weinig onderzoek naar gedaan. Ik weet wel dat een club het beter doet als ze een eigen stadion heeft. Zo blijkt uit mijn ervaring bij Lille. Daarnaast is het comfort van de supporters ook heel belangrijk.”

Coucke: “In winter niet moeten met transfers, in zomer wel”

"De boekhouding van Anderlecht niet rooskleurig? Daar ben ik het niet mee eens. De laatste twee jaar is inderdaad wel een onevenwicht ontstaan. Ze hebben een paar zware transfers gedaan. Maar er is veel potentieel om een aantal besparingen door te voeren en om de inkomsten te verhogen", aldus Coucke. "En nee, ik bedoel niet dat de abonnementsprijzen omhoog moeten. Daarnaast ga ik mij deze winter niet moeien met de transfers, maar in de zomer wel. Nu houd ik me bezig met de transfers van Oostende.”

Coucke: “Zal altijd mezelf blijven”

“Ik zal altijd mezelf blijven, ook bij Anderlecht. Al zie ik hier wel niet zo snel polonaises ontstaan. Ik durf Anderlecht te vergelijken met de adel van de 20ste eeuw. Die hadden macht, klasse en uitstraling. Wie toen openstond voor de industrialisering en de nieuwe economie, heeft het gehaald. Zij die zich afsloten niet."

Coucke: “Jeugdwerking heel belangrijk”

“Anderlecht is het hart van het Belgische voetbal. Hier is heel veel mogelijk. Zeker als we de traditie en de klasse uit het verleden combineren met een iets modernere bewindsvoering”, luidt het bij Coucke. “De jeugdwerking is heel belangrijk voor mij. Spelers die hier opgeleid zijn, moeten in de eerste ploeg komen.”

Coucke: “Fier dat we alles in discretie hebben kunnen regelen”

“We zijn heel fier dat we alles in discretie hebben kunnen regelen. Ons plan was heel transparant naar de raad van bestuur. We hebben elkaar niet gezien in Londen. Dat klopt niet.”

Coucke: “Alles aan doen om Oostende in goede handen over te dragen”

“Oostende is de club van mijn hart. Ik ben er veertig jaar supporter van geweest en dat zal niet veranderen”, aldus Coucke. “Maar als voorzitter merkte ik regelmatig dat mijn ambitie misschien niet paste bij KV Oostende. Ik voelde dat het een ongewone situatie ging zijn. Ik ga er alles aan doen om Oostende in goede handen over te dragen.”

Vanden Stock: “Denk dat we juiste keuze gemaakt hebben”

“Ik bedank Marc Coucke voor zijn voorstel. Ik denk dat we de juiste keuze gemaakt hebben, dat gaat hij nog bewijzen”, vertelt Roger Vanden Stock. “Zijn visie komt volgens mij overeen met de visie die we altijd gehandhaafd hebben binnen onze club.”

Coucke op 1 maart voorzitter van Anderlecht

“Op 1 maart wordt Roger Vanden Stock erevoorzitter en vanaf dan neem ik van hem de fakkel over als voorzitter van Anderlecht. Tot dan blijf ik voorzitter van KV Oostende.”

“Van Anderlecht een zo groot mogelijke club maken”

“Ik ben heel fier hier te zijn”, opent Marc Coucke zijn persconferentie. “Ik dank de voorzitter en de raad van het bestuur om voor mijn project gekozen te hebben. Dit project heeft maar één doel: van Anderlecht een zo groot mogelijke én een hartelijke club te maken. Durven kiezen voor het project waarin de club het meest kan groeien en niet gewoon voor het hoogste bod kiezen, dat symboliseert de klasse van Anderlecht.”

Michel Verschueren van de partij

Ook Michel Verschueren is aanwezig op de persconferentie. Marc Coucke is intussen in het gebouw. Om 15u begint zijn eerste persconferentie op het Astridpark. Volg het hier live met tekst!

