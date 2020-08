Dit weekend geen matchen op Play Sports: nog geen akkoord tussen Telenet en Eleven Sports SVL

07 augustus 2020

09u23 84 Jupiler Pro League Telenet heeft voorlopig geen akkoord kunnen bereiken met Eleven Sports voor het uitzenden van de Jupiler Pro League. Om die reden zal het vanaf volgende week dinsdag 11 augustus een korting toekennen van 10 euro per maand op alle huidige en nieuwe Play Sports-abonnementen zolang er geen overeenkomst bereikt wordt. Ondertussen blijven de onderhandelingen met Eleven wel doorlopen.



Telenet en Eleven Sports zijn nog steeds in onderhandeling over de uitzendrechten van het Belgische voetbal voor de komende vijf jaar. Met Orange en Proximus vond Eleven wel al een akkoord. Telenet gaf vrijdag aan ernaar te streven zijn abonnees Belgisch voetbal aan te bieden vanaf de start van het seizoen maar kwam nog niet tot een akkoord met de rechtenhouder. Daarom kent Telenet, zolang er geen overeenkomst is, een korting van 10 euro per maand toe op Play Sports. Hiermee vergoedt de operator de prijs die Eleven vraagt voor zijn streamingdienst met Belgisch voetbal.

“We vinden het erg jammer dat we onze klanten geen Belgisch voetbal kunnen aanbieden bij de start van het nieuwe seizoen”, legt Jeroen Bronselaer, verantwoordelijke voor residentiële marketing bij Telenet, uit. “We beseffen hoe belangrijk voetbal en hun favoriete club zijn voor veel van onze abonnees, zeker in tijden waarin we niet naar het stadion kunnen. We willen ver gaan om de supporters Belgisch voetbal aan te bieden, maar mogen een marktconforme prijs voor de uitzendrechten ook niet uit het oog verliezen. Momenteel komen we helaas niet tot een redelijk akkoord met de rechtenhouder. We blijven onderhandelen met Eleven Sports om tot een vergelijk te komen. Tot het zover is, willen we voor onze klanten de prijs van het streamingabonnement bij Eleven betalen. Dat doen we door een korting van €10 per maand op Play Sports aan te bieden.”

Daarnaast biedt Telenet vanaf zaterdag de mogelijkheid om een Chromecast-toestel aan te kopen voor 25 euro, een korting van 35% op de standaardprijs. De promotie geldt voor de huidige Play Sports-klanten en alle klanten die eerder in 2020 een abonnement hadden op Play Sports. Zo kunnen klanten die zich abonneren op de streamingdienst van Eleven Sports met Belgisch voetbal, toch ook kijken op het grote scherm.

