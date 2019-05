Dít was Leko: het parcours van de vertrekkende coach in 10 momenten



Tomas Taecke

21 mei 2019

12u38 0 Jupiler Pro League Wat al een tijd in de lucht hing, werd vandaag officieel de wereld ingestuurd: na twee seizoenen neemt Club Brugge afscheid van Ivan Leko. Tien opvallende momenten uit zijn passage bij blauw-zwart opgelijst.

1) 8 juni 2017 - Club verrast met Leko

Niet Dury, Mazzu of De Boer, wél Ivan Leko wordt enkele weken na het aangekondigde vertrek van Michel Preud’homme aangesteld als nieuwe coach van Club Brugge. “We zochten geen naam, wél de juiste match en capaciteiten”, meent Vincent Mannaert bij de start van een nieuwe cyclus. Na Janevski in 2007 is Leko de meest onervaren coach ooit op Olympia met slecht 70 matchen op de teller: “Ik geloof enorm in mezelf, weet perfect wat de supporters willen. Het zal niet lang duren vooraleer iedereen beseft dat dit de juiste keuze is”.

2) 24 augustus 2017 - Debacle in Athene

Nog voor de eerste officiële match mopperen de fans. De generale repetities tegen AZ Alkmaar (1-3) en Bilbao (0-2) beloven niet veel goeds - enkel Leko lijkt in zijn systeem te geloven, op dat moment nog 3-4-3, zonder Vanaken en Limbombe, met Palacios of Cools en De Bock op de vleugels. Basaksehir is in de derde voorronde van de Champions League gewoon te sterk. Ondanks een vlotte 12 op 12 in de competitie - met Dennis in een hoofdrol - staat Leko vervolgens onder druk in Athene, daar waar het Europese seizoen na een 0-0 voor eigen volk op het spel staat. Leko bezwijkt voor de publieke opinie, het bestuur én de spelers. Hij schakelt naar een 4-3-3-systeem, Club gaat plat op de buik (3-0). De eerste seizoensnederlaag in Moeskroen (2-1) zorgt voor nog meer onrust.

3) 30 november 2017 - ‘Ivan Leko Bruges Army’

Leko schakelt snel weer naar zijn systeem met drie verdedigers en twee vleugelspelers, intussen mét Limbombe. Een veldbezetting waarvan hij later nooit meer zal afwijken. Club is na 15 wedstrijden - onder andere na een 30 op 33 koploper met zes punten voorsprong op Charleroi. 4-0 tegen Standard, 5-0 tegen Anderlecht: “We zijn de beste ploeg van België”, klinkt het bij de Kroaat. “Club is niet normaal”, meent Anderlechtcoach Vanhaezebrouck. Blauw-zwart is een pletwals, niemand die nog twijfelt aan Leko. In de bekermatch op Zulte Waregem klinkt voor het eerst: ‘Ivan Leko Bruges Army’. De fans smullen van de passie en grinta waarmee Leko zijn team doorheen de Belgische competitie loodst. Op tweede kerst bedraagt de voorsprong op achtervolger Charleroi al 9 punten.

4) 31 januari 2018 - Doelmannensoap en burn-out Vormer

Club Brugge viert op het Gala van De Gouden Schoen, maar meer goed nieuws valt er in de eerste maanden van 2018 voor Club en Leko niet te rapen. Na Nieuwjaar slikt blauw-zwart mede door een keeperssoap veel goals, morst het met punten en worstelt het met zichzelf. Met als exponent de zware 4-1-nederlaag op Standard in de halve finales van de beker. Clasie op de plaats van Nakamba en de komst van Vermeer en Gabulov zijn geen succes. Vormer zit er compleet door en belandt zelfs op de bank, blauw-zwart snakt al snel naar de start van de play-offs. Doordat de concurrentie het al die tijd laat afweten, starten de Bruggelingen alsnog met een voorsprong van zes punten na halvering als gedoodverfde titelfavoriet: “Voor Nieuwjaar pakten we meer punten, maar nu was ons voetbal veel beter”, verliest Leko in de terugronde nooit het vertrouwen.

5) 13 mei 2018 - “We waren fantastisch”

“We waren de beste van de eerste tot de laatste dag”. Ivan Leko is apetrots bij het behalen van de landstitel na slopende play-offs. De Kroaat haalt in de eerste wedstrijden de opnieuw beslissende Refaelov van onder het stof, zet Vanaken in dé cruciale match in Charleroi op de bank, ziet Vormer opstaan en geeft zijn meest emotionele interview na de 1-2-nederlaag tegen Anderlecht: “Today I hate football”, laakt de Kroaat de arbitrage. In de play-offs tovert Leko Jan Breydel naar voorbeeld van Preud’homme om in een gekkenhuis, zijn populariteit kent een hoogtepunt. Tien maanden lang houdt hij vast aan zijn filosofie, met de 15de landstitel voor Club als gevolg: “We waren fantastisch”, vat De Coach van het Jaar zijn eerste seizoen samen.

6) 30 augustus 2018 - “If you dream, dream big”

In de zweem van de titelroes heeft Leko maar één iets in gedachten: de Champions League! Zich meten met Europese topcoaches, zijn voetbal etaleren in het grootste uitstalraam: “If you dream, dream big. Ik droom ervan om in Bernabeu te coachen”. Niet Real, wél Atlético Madrid komt uit de koker, samen met Borussia Dortmund en AS Monaco: “Denk aan Kroatië op het WK of Leicester City... wij kunnen stunten. Ik geloof dat we tegen alledrie punten kunnen pakken”. Eind augustus heeft Club de Supercup op zak en staat het met 16 op 18 aan de leiding. Prima start van een seizoen waarin Leko geschiedenis wil schrijven. Happel achterna, twee opeenvolgende landstitels pakken met Club: “Dit jaar zullen we nog 20 procent beter zijn”, belooft de Kroaat.

7) 26 september 2018 - Deinze is Dortmund niet

“Dit is een blamage, een drama, een schande! Ons ego is groter dan dat van Ronaldo en Sergio Ramos”. Temidden een reeks wisselvallige resultaten maakt Club zich belachelijk in Deinze. Cools, Peres en Amrabat hebben het (definitief) verkorven. De scheldtirade van Leko is geen unicum. Liefdevol voor zijn spelers waar het kan, snoeihard en nietsontziend waar nodig. Immer veeleisend, nooit tevreden. Na de 1-3 tegen Zulte Waregem: “Het is tijd om eerlijk te zijn. ‘No cheap excuses’.” Of na de zeperd in Beveren (2-1): “Sommige spelers zijn teveel met andere dingen bezig”. Blauw-zwart verliest onophoudelijk punten in de competitie, wat hen uiteindelijk maanden later de titel zal kosten.

8) 10 oktober 2018 - “Let’s talk about football”

De bom ontploft - Leko wordt om 6 uur ‘s morgens voor de ogen van zijn dochters en echtgenote in de boeien geslagen. Verdacht van matchfixing en fraude wordt de Kroaat gedurende twee dagen ondervraagd vooraleer hij volledig gebroken het gerechtsgebouw in Tongeren verlaat. Na een gesprek met Club hervat hij de trainingen, maar de gebeurtenissen hebben er flink ingehakt. De 0-4-zege in Monaco en het gelijkspel in Dortmund doen Leko zichtbaar deugd in een voor hem erg lastige periode: “De steun die ik hier gevoeld heb, is fantastisch. Die wil ik in drievoud terugbetalen”. De trotse Balkanboy houdt zich al die tijd sterk, ook al duurt het maanden vooraleer de pijnlijke ervaring grotendeels verteerd en vergeten lijkt: “Let’s talk about football”.

9) 3 februari 2019 - Rel met Vormer

Begin februari is de nood het hoogst. Club pakte in vier maand slechts één keer zes op zes in de competitie, de kloof met Genk bedraagt intussen 9 punten. Thuis tegen AA Gent haalt Leko Vormer in de 76ste minuut naar de kant haalt. De aanvoerder is na eerdere geschillen furieus, Jan Breydel trakteert Leko op een fluitconcert van jewelste. Na een nieuw gelijkspel tegen Cercle Brugge (2-2) zijn er ook binnenskamers twijfels: “Ruud en ik hebben samen 20 mooie maanden gehad. Hij heeft De Gouden Schoen gewonnen en de titel gepakt. Voor mij is dat al achter de rug. Hopelijk zullen de fans mij opnieuw steunen”. In twee jaar Club Brugge ontziet Leko niemand, dat mochten ook Limbombe (na één week), Amrabat, Denswil en vorige zondag nog Danjuma aan den lijve ondervinden: “Ik behandel hen zoals mijn dochters, die weten dat ik van hen hou. Maar ik ben ook ambitieus”. Zeges tegen Genk (3-1) en Salzburg (2-1) doen de rust net op tijd terugkeren.

10) 19 mei 2019 - ‘Ivan Leko, Our God’

Maanden nadat uw krant zijn afscheid reeds aankondigde, zwaait Ivan Leko Jan Breydel in stijl uit. Weliswaar zonder tweede landstitel, ondanks een evenaring van de sterkste play-offs ooit van Club: “Op 19 mei willen we de beste zijn”, herhaalt Leko tot vervelens toe. “De tweede plaats? Dat betekent niets”. Club verliest sleutelwedstrijden in Genk en Luik, maar heeft de titel eigenlijk tegen Beveren, Essevee of Moeskroen verspeeld: “Ik ben trots, triest en dankbaar”, is Leko emotioneel. “Dit afscheid is voor mij het mooiste moment”. ‘Ivan Leko, Our God’ valt in de Noord-tribune te lezen. Dat vat het voor de achterban, die op één momentje na twee jaar dol was op Leko, wel goed samen.