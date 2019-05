Dít was Clement bij Club Brugge, als speler en als assistent Redactie

24 mei 2019

Terug naar het oude nest. Als speler (1999-2009) en als assistent-coach (2012-2017) was de passage van Philippe Clement bij Club Brugge een succesverhaal. Een terugblik.

In de zomer van 1999 verwelkomt Club Brugge een toekomstig clubicoon. Philippe Clement komt over van het Engelse Coventry City en moet op Jan Breydel het vertrek van Eric Addo opvangen. Onder coach René Verheyen kent hij een aarzelende start, maar finaal knokt hij zich in het basiselftal. Het begin van een rijkgevulde periode bij blauw-zwart.

Zijn eerste prijs in het shirt van Club verovert Clement in het seizoen 2001/2002. In de finale van de Belgische beker wordt Moeskroen met 3-1 over de knie gelegd. Enige domper: Clement moet na amper 24 minuten met een blessure het strijdtoneel verlaten. Met hem als onbetwist titularis wordt het daaropvolgende jaar (2002/2003) een knalseizoen. Club Brugge kroont zich met een doelsaldo van +63 en amper drie nederlagen in de vaderlandse competitie tot landskampioen. Eerste achtervolger Anderlecht strandt op acht punten. Na de bekertriomf met Genk (1998) is het Clement’s tweede prijs in België - zijn eerste van twee landstitels bij Club.

In totaal verzamelde Clement liefst 9 trofeeën in tien seizoenen. Naast twee landstitels en drie bekers, pakte hij met Club ook vier Supercups (2002, 2003, 2004 en 2005).

Memorabel avondje San Siro

Op het kampioenenbal van 2003/2004 gooide Club Brugge, met Clement als basispion, hoge ogen in in het mythische San Siro. Het grote AC Milan van Carlo Ancelotti gaat met 0-1 voor de bijl. Andrés Mendoza liet de meegereisde Brugse fans kirren van de pret. Memorabele avond voor Clement en iedereen die Club een warm hart toedraagt.

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. In de zomer van 2011 hangt Clement zijn voetbalschoenen definitief aan de haak. Hij wordt meteen aangesteld als beloftencoach en verdedigerstrainer. Na het ontslag van Adrie Koster -oktober 2011, schrijven we- klimt Clement nog een trapje hoger. Hij wordt assistent van interimcoach Rudi Verkempinck en later van kersvers oefenmeester Georges Leekens. Nadat ook die laatste medio november de bons krijgt op Jan Breydel, neemt Clement twee matchen het roer over als hoofdcoach. Aan de zijde van Michel Preud’homme (2013) wint Clement met Club de beker (2015)en de titel (2016). Na succesvolle passages als T1 bij Waasland-Beveren en Racing Genk keert hij terug naar zijn oude liefde.