Dit was 2017 in het Belgische voetbal: de cola-automaat van Weiler, de slapende reus die na 13 jaar ontwaakt, de straffe reeks van Club en de mega-stunt van Coucke LPB

11u30 10 photonews Jupiler Pro League René Weiler die Anderlecht kampioen maakt en vervolgens zijn zwanenzang beleeft aan een cola-automaat. De slapende reus genaamd RAFC die na 13 jaar eindelijk ontwaakt. Club Brugge de strafste thuisploeg van Europa. En dan nog Marc Coucke met zijn mega-stunt. 2017 had voor het Belgische voetbal heel wat te bieden. Een overzicht.

4 januari

RC Genk ontslaat na zijn coach Peter Maes, die wordt opgevolgd door de Nederlander Albert Stuivenberg, ook assistent-coach Rudi Cossey en keeperstrainer Erwin Lemmens. Jos Daerden wordt de nieuwe assistent bij de Limburgers.

10 januari

Anthony Vanden Borre stopt op 29-jarige leeftijd met voetballen. Vanden Borre kan het fysiek en mentaal niet meer opbrengen.

BELGA Anthony Vanden Borre.

14 januari

Scheidsrechter Joeri Van de Velde zet op 45-jarige leeftijd een punt achter zijn actieve carrière.

15 januari

1B-club OH Leuven ontslaat zijn coach Emilio Ferrera. Ook zijn assistent Patrick Asselman wordt bedankt voor bewezen diensten.

17 januari

In de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup spelen Oostende en RC Genk 1-1 gelijk. Malinovskyi wist de openingstreffer van Vandendriessche uit.

18 januari

In de tweede heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup neemt Zulte Waregem met 1-0 de maat van Eupen. Coopman scoort het enige doelpunt van de partij.

19 januari

De Nederlander Dennis van Wijk volgt Emilio Ferrera op als coach van 1B-club OH Leuven.

29 januari

AA Gent verslaat in de eerste topper van 'Super Sunday' Club Brugge met 2-0. De goals zijn van nieuwkomer Kubo en Koulibaly. Anderlecht en Standard spelen vervolgens, ondanks een vroege rode kaart voor Mladenovic, 0-0 gelijk.

31 januari

KV Oostende plaatst zich als eerste voor de bekerfinale. De kustploeg wint de terugwedstrijd van de halve finale met 0-1 op het veld van RC Genk, nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Musona scoort na acht minuten het doelpunt van de kwalificatie.

Photo News Vreugde bij KV Oostende na de kwalificatie voor de bekerfinale.

1 februari

Zulte Waregem plaatst zich door een 0-2-zege bij Eupen als tweede voor de finale van de Beker van België. Goals van Hamalainen en Marrone stellen in het slotkwartier de kwalificatie veilig. De heenwedstrijd in Waregem had Essevee ook al met 1-0 gewonnen.

8 februari

Op het Gala van de Gouden Schoen wordt José Izquierdo (Club Brugge) tot laureaat uitgeroepen. De Colombiaan haalt het voor Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) en ploegmaat Ruud Vormer. Club Brugge is verder nog succesvol met de beste doelman (Ludovic Butelle), beste trainer (Michel Preud'homme), carrièreprijs (Timmy Simons) en beste supporters. Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg) krijgt de eerste Gouden Schoen voor vrouwen. Wilfred Ndidi en Leon Bailey (beiden ex-RC Genk) winnen de prijzen voor het doelpunt van het jaar en belofte van het jaar. Kevin De Bruyne (Manchester City) is de beste Belg in het buitenland.

Photo News Tessa Wullaert en José Izquierdo poseren fier met hun Gouden Schoen.

13 februari

Standard en sportief raadgever Daniel Van Buyten zetten na zeventien maanden hun samenwerking stop.

17 februari

Anderlecht laat weten niet akkoord te gaan met het voorliggend project van Ghelamco rond de bouw van het Eurostadion en stapt uit het project.

20 februari

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kent Standard en Charleroi geen punten toe na rellen in de Waalse derby in december. De Rouches zien wel hun twee wedstrijden achter gesloten deuren wegvallen.

24 februari

Sporting Lokeren verlengt het contract met zijn IJslandse coach Runar Kristinsson met twee seizoenen, tot juni 2019.

25 februari

Op de 28ste speeldag van de Jupiler Pro League verzekeren Eupen en Waasland-Beveren zich van het behoud na zeges bij Lokeren (1-2) en Kortrijk (1-2).

26 februari

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Proximus League kroont Antwerp zich in extremis tot tweede periodekampioen. De afloop van de competitie is er één met Hitchcock-allures. Antwerp moét op eigen veld winnen tegen Lommel om nog een kans te maken. Omdat Lierse tegen Roeselare snel op voorsprong komt, lijkt alle hoop voor de Great Old vervlogen. Tot het in Lier in de slotfase 1-1 wordt. Antwerp heeft nu genoeg aan een zege en in minuut 90 gebeurt het Mirakel. Rood-wit versiert een penalty, Hairemans blijft koelbloedig en trapt zijn team naar de finale. Antwerp mag in twee onderlinge duels met Roeselare, de winnaar van de eerste periodetitel, uitmaken wie naar de Jupiler Pro League mag.

BELGA Dolle vreugde bij Hairemans (midden) en co na het behalen van de tweede periodetitel.

1 maart

De overeenkomst tussen Monaco en 1B-club Cercle Brugge is rond. De Franse club neemt Cercle Brugge over en voert een kapitaalsverhoging door.

2 maart

Anthony Vanden Borre geeft dan toch nog een vervolg aan zijn carrière. Vanden Borre trekt naar de Congolese topclub TP Mazembe, waar hij een contract voor 'verschillende jaren' tekent.

5 maart

In de heenwedstrijd van de finale van de Proximus League klopt Antwerp in eigen huis Roeselare met 3-1.

6 maart

Anderlecht verlengt het contract van zijn Zwitserse coach René Weiler tot juni 2019. Weiler kwam in juni vorig jaar aan in het Astridpark en had nog een contract tot de zomer van 2018.

Photo News René Weiler.

11 maart

In de terugwedstrijd van de finale van de Proximus League wint Antwerp met 1-2 op het veld van Roeselare. De Great Old won de heenmatch ook al met 3-1 en keert zo na dertien jaar in het vagevuur van tweede klasse terug op het hoogste niveau.

BELGA Antwerp keert na dertien jaar vagevuur terug op het hoogste niveau.

12 maart

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League vallen alle beslissingen. AA Gent en Sporting Charleroi plaatsen zich als laatste zich voor play-off I. Anderlecht, Club Brugge, KV Oostende en Zulte Waregem waren al eerder zeker van een ticket. Onderaan verzekert Moeskroen zich van het behoud door een 0-2-zege bij Kortrijk. Westerlo zakt naar 1B na een 0-4-pandoering tegen RC Genk.

15 maart

1B-club Lierse beëindigt de samenwerking met hoofdcoach Eric Van Meir. Hij slaagde er niet in Lierse te doen promoveren naar 1A.

17 maart

1B-club Lierse heeft zijn nieuwe coach beet. De Pallieters stellen Frederik Vanderbiest aan als opvolger van de ontslagen Eric Van Meir.

KV Mechelen verlengt het contract van coach Yannick Ferrera tot juni 2019. Ferrera en Mechelen misten op een haar na play-off I.

18 maart

Zulte Waregem verovert zijn tweede Beker van België door in een knotsgekke finale KV Oostende te verslaan na penalty's. Na verlengingen staat er 3-3 op het scorebord. Voor Essevee is het de tweede bekerzege uit de clubgeschiedenis.

Photo News Zulte Waregem pakte de tweede bekerzege uit de clubgeschiedenis.

30 maart

Anderlecht verlengt het contract van zijn Poolse topschutter Lukasz Teodorczyk tot 2020. Eerst werd 'Teo' gehuurd van het Oekraïense Dinamo Kiev, met een optie tot aankoop.

31 maart

Op de eerste speeldag van play-off I wint leider Anderlecht met 1-2 bij Zulte Waregem. Dalsgaard wist voor de thuisploeg de openingstreffer van Chipciu uit, maar Tielemans bezorgt de Brusselaars alsnog de zege.

1 april

Op de eerste speeldag van play-off I spelen Charleroi en KV Oostende 1-1 gelijk.

2 april

Op de eerste speeldag van play-off I haalt AA Gent het met 2-1 van Club Brugge. Moses Simon brengt de Buffalo's met twee goals terug tot op twee punten van blauw-zwart.

BELGA Moses Simon (midden) doet een dansje na één van zijn goals tegen Club.

7 april

Op de tweede speeldag van play-off I spelen Oostende en Zulte Waregem 1-1 gelijk. Berrier wist in het slot de openingstreffer van Dalsgaard uit.

8 april

Op de tweede speeldag van play-off I geraakt Club Brugge in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Charleroi. Wesley brengt blauw-zwart op voorsprong, Bedia maakt vanop de stip gelijk.

9 april

Op de tweede speeldag van play-off I blijft leider Anderlecht in eigen huis tegen AA Gent steken op een 0-0-gelijkspel.

12 april

Promovendus Antwerp en Moeskroen krijgen geen proflicentie voor volgend seizoen. Het duo gaat bij het BAS in beroep tegen de beslissing.

16 april

In de eerste partij van de derde speeldag van play-off I boekt Anderlecht een krappe 0-1-zege bij Oostende. Sofiane Hanni zorgt met een klasseflits voor de enige goal.

BELGA Hanni viert zijn doelpunt met de Anderlecht-fans.

17 april

Op de derde speeldag van play-off I kan Club Brugge opnieuw niet winnen. De Bruggelingen halen een 2-0-achterstand op bij Zulte Waregem, om uiteindelijk 2-2 gelijk te spelen. AA Gent pakt wel de volle buit bij Charleroi (0-1).

Standard beëindigt de samenwerking met Aleksandar Jankovic. De Servische coach betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten van de Rouches. José Jeunechamps neemt als interim-coach over tot het einde van het seizoen.

21 april

AA Gent en KV Oostende delen de punten tijdens de openingswedstrijd van de vierde speeldag van play-off I (1-1). Gent laat het zo na terug te komen tot op drie punten van leider Anderlecht.

22 april

Op de vierde speeldag van play-off I boekt Charleroi zijn eerste zege. Het klopt in het slot Zulte Waregem met 2-0.

23 april

In de topper van de vierde speeldag van play-off I is Anderlecht enkele maten te groot voor Club Brugge. Het wordt 2-0 na treffers van Dendoncker en Kara. Paars-wit zet Club in de stand zo al op negen punten.

BELGA Kara (uiterst links) juicht na zijn doelpunt tegen Club Brugge.

24 april

KV Kortrijk stelt de Griek Yannis Anastasiou aan als nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen.

25 april

AA Gent wint de openingswedstrijd van de vijfde speeldag van play-off I met 0-2 bij Zulte Waregem.

26 april

Club Brugge boekt op de vijfde speeldag van play-off I zijn eerste zege. Tegen Oostende wint blauw-zwart met 3-1.

27 april

Leider Anderlecht verliest in de slotwedstrijd van de vijfde speeldag van play-off I met 0-1 van Charleroi. Huurling Hamdi Harbaoui zorgt voor de enige treffer van de partij.

Photo News Hamdi Harbaoui.

30 april

AA Gent en Anderlecht spelen op de zesde speeldag van play-off I 0-0 gelijk. Oostende klopt Charleroi met 1-0.

1 mei

Club Brugge wint de slotwedstrijd van de zesde speeldag van play-off I met 2-1 van Zulte Waregem. Blauw-zwart springt in de stand zo over Gent naar de tweede plaats en staat op vier punten van leider Anderlecht.

2 mei

Hein Vanhaezebrouck verlengt zijn contract als coach van AA Gent tot juni 2019. De succescoach van de Buffalo's had nog een overeenkomst tot medio 2018.

3 mei

Promovendus Antwerp krijgt van het Belgisch Arbitragehof (BAS) zijn licentie voor de hoogste afdeling.

5 mei

Club Brugge boekt in de openingswedstrijd van de zevende speeldag van play-off I een 1-3-zege op het veld van Charleroi. Gouden Schoen José Izquierdo is met drie goals de ster van de avond.

Photo News José Izquierdo leidt de festiviteiten op het veld van Charleroi.

7 mei

Anderlecht wint op de zevende speeldag van play-off I in eigen huis met veel moeite van Zulte Waregem (2-0). De Brusselaars behouden vier punten voorsprong op Club Brugge en zetten een nieuwe stap naar de landstitel. AA Gent gaat kopje onder bij KV Oostende (4-3).

8 mei

Youri Tielemans (Anderlecht) wint de 26ste Ebbenhouten Schoen, de trofee voor beste voetballer van Afrikaanse origine. De middenvelder laat Landry Dimata (KV Oostende) en zijn ploegmaat bij Anderlecht en uittredend winnaar Sofiane Hanni achter zich.

BELGA Youri Tielemans met de Ebbenhouten Schoen.

10 mei

Moeskroen krijgt van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in beroep toch zijn proflicentie voor het seizoen 2017-2018. Westerlo degradeert zo definitief naar 1B, Lommel naar de eerste amateurdivisie.

11 mei

STVV verlengt het contract van Ivan Leko tot medio 2019. De Kroatische coach kon de Truienaars voor de degradatie behoeden.

13 mei

Op de achtste speeldag van play-off I boekt Zulte Waregem zijn eerste zege. Essevee klopt KV Oostende met 3-1.

14 mei

Op de achtste speeldag van play-off I vergeet Anderlecht de titel al te pakken. Youri Tielemans mikt in het Jan Breydel-stadion in het slot een strafschop op Club Brugge-doelman Ethan Horvath, zo blijft het 1-1. Paars-wit blijft wel op titelkoers. AA Gent raakt in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Charleroi.

BELGA Vreugde bij Ethan Horvath nadat hij de penalty van Youri Tielemans stopte.

16 mei

De algemene vergadering van 1B-club OH Leuven keurt unaniem de overname door de Thaise investeerder King Power, ook eigenaar van het Engelse Leicester City, goed.

18 mei

Anderlecht verzekert zich met een 1-3-zege in Charleroi van zijn 34ste landstitel. Topschutter Lukasz Teodorczyk, die al twee maanden niet kon scoren, helpt paars-wit met twee goals aan de overwinning en de kampioensbeker. Club Brugge gaat kopje onder bij KV Oostende (2-1), terwijl AA Gent Zulte Waregem klopt met 5-2.

BELGA

21 mei

Op de slotspeeldag van play-off I verzekert Club Brugge zich van de tweede plaats. Blauw-zwart klopt AA Gent met 2-1. Anderlecht viert zijn titel met een 3-2-zege tegen Oostende, terwijl Zulte Waregem en Charleroi 2-2 gelijkspelen. Lukasz Teodorczyk wordt topschutter met 22 doelpunten.

22 mei

Youri Tielemans (Anderlecht) wordt verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. Landry Dimata (KV Oostende) is de Belofte van het Jaar, Lovre Kalinic (AA Gent) Doelman van het Jaar. René Weiler (Anderlecht) mag zich Trainer van het Jaar noemen.

Michel Preud'homme en assistent Philippe Clement verlaten vice-kampioen Club Brugge. Preud'homme is toe aan een sabbatperiode. Timmy Simons verlengt zijn contract als speler met één seizoen, maar levert zijn kapiteinsband wel in.

Thierry Breton / Panoramic Michel Preud'homme is toe aan een sabbatperiode.

24 mei

Waasland-Beveren stelt Philippe Clement aan als nieuwe hoofdcoach. De voormalige assistent van Michel Preud'homme bij Club Brugge tekent op de Freethiel een contract voor drie seizoenen.

Moeskroen verlengt het contract van zijn Roemeense hoofdcoach Mircea Rednic. Rednic blijft tot eind volgend seizoen T1 op Le Canonnier.

31 mei

Oostende pakt het laatste Europees ticket. In de finale van de play-offs klopt het RC Genk met 3-1.

8 juni

Club Brugge stelt de Kroaat Ivan Leko aan als nieuwe hoofdcoach. Leko komt over van STVV en tekent in het Jan Breydelstadion een contract voor twee seizoenen.

11 juni

Standard stelt de Portugees Ricardo Sa Pinto aan als nieuwe hoofdcoach. Sa Pinto volgt interim-coach José Jeunechamps op.

13 juni

Promovendus Antwerp stelt Luciano D'Onofrio aan als nieuwe sportief directeur. Wim De Decker zet een stap terug en wordt T2.

BELGA Paul Gheysens schudt de hand van Luciano D'Onofrio, de nieuwe sportief directeur bij Antwerp.

16 juni

Antwerp trekt de Roemeen Laszlo Bölöni aan als nieuwe hoofdcoach. Bölöni tekent voor twee seizoenen op de Bosuil.

21 juni

Westerlo en coach Jacky Mathijssen gaan in onderling overleg uit elkaar. De Serviër Vedran Pelic, die eerst assistent was, neemt zijn taken als T1 over. Mathijssen kon de Kemphanen niet voor de degradatie naar 1B behoeden.

22 juni

STVV stelt de Spanjaard Bartolomé 'Tintin' Marquez voor als nieuwe hoofdcoach. Marquez volgt de naar Club Brugge vertrokken Ivan Leko op.

23 juni

KBVB-voorzitter François De Keersmaecker trekt zich terug als kandidaat bij de voorzittersverkiezingen. Hij denkt "onvoldoende steun te genieten".

24 juni

Gérard Linard is de opvolger van François De Keersmaecker als voorzitter van de Belgische voetbalbond. De 74-jarige Linard rekent in de stemming af met de twee jaar jongere Gilbert Timmermans.

7 juli

AA Gent-rechtsachter Thomas Foket staat zes maanden aan de kant met een hartprobleem. De Rode Duivel moet een operatie ondergaan aan de hartspier.

22 juli

Landskampioen Anderlecht wint in eigen huis de Supercup tegen bekerwinnaar Zulte Waregem (2-1). Goals van Hanni en Trebel wissen de openingstreffer van De fauw uit.

Photo News Vreugde bij Anderlecht na het veroveren van de Supercup.

6 augustus

Antwerp gaat met 0-1 winnen bij AA Gent, dat met 0 op 6 achterblijft. Anderlecht wint thuis met 1-0 van KV Oostende, dat eveneens puntenloos blijft. Club Brugge wint in eigen huis met 3-1 van Eupen en komt naast Zulte Waregem en Charleroi aan de leiding.

7 augustus

STVV zet coach Bartolomé Marquez Lopez al na twee speeldagen op straat. De Spanjaard pakte nochtans 3 op 6 in de eerste twee speeldagen van de Jupiler Pro League.

9 augustus

Lokeren zet coach Runar Kristinsson op straat. Een tegenvallende start kost de IJslander de kop, met Peter Maes wordt meteen een opvolger aangeduid. De Limburger was er al trainer van 2010 tot 2015.

19 augustus

Charleroi wordt alleen leider in de Jupiler Pro League na een 0-1-zege op het veld van RC Genk. De Karolo's pakken 12 op 12. Oostende daarentegen wordt alleen laatste met 0 op 12, na een 2-1-nederlaag in Eupen.

20 augustus

Anderlecht moet zijn tweede nederlaag op rij incasseren en verliest met 2-3 van STVV, waar Jonathan Legear uitblinker is met een goal en een assist. Club wint met 1-2 op het veld van Kortrijk en komt met 12 op 12 naast Charleroi aan de leiding. AA Gent staat aan de rust 0-2 voor op Moeskroen, maar verliest nog met 3-2. Een crisis wenkt in de Ghelamco Arena.

27 augustus

Club Brugge wint vlot met 4-0 van Standard en pakt net als Charleroi 15 op 15. De topper tussen AA Gent en Anderlecht eindigt op 0-0.

5 september

Serge Gumienny stopt als scheidsrechter na een carrière van dertig jaar, grotendeels op nationaal topniveau. "Het hoofd en de benen wogen te zwaar om nog een seizoen door te duwen", zegt de 45-jarige Limburger.

BELGA Serge Gumienny.

8 september

Anderlecht boekt op de zesde speeldag zijn eerste zege sinds speeldag twee. Het wint met 3-2 van Lokeren, nadat het bij de rust nog 1-2 achter stond. De positie van coach René Weiler komt stilaan ter discussie.

9 september

Het eerste puntenverlies van Club Brugge in de Jupiler Pro League is een feit. Het verliest met 2-1 bij Moeskroen.

10 september

AA Gent kan opnieuw niet winnen. De Buffalo's spelen in eigen huis 1-1 gelijk tegen RC Genk. Ook de positie van Hein Vanhaezebrouck begint te wankelen. De Waalse derby tussen Standard en Charleroi eindigt op 0-0. Met 16 punten komen de Zebra's alleen aan de leiding. Oostende pakt zijn eerste punt van het seizoen na een 1-1-gelijkspel bij KV Mechelen.

15 september

Club Brugge wint in eigen huis met 2-0 van KV Mechelen en komt opnieuw aan de leiding.

16 september

Anderlecht laat op de zevende speeldag opnieuw punten liggen. Het speelt 2-2 gelijk bij Kortrijk en telt 9 op 21. De positie van coach René Weiler komt nu echt in gevaar. Anderlecht reageren op een doelpunt van paars-wit met het spreekkoor 'Weiler buiten!". Na afloop houdt manager Van Holsbeeck crisisberaad met Weiler bij de cola-automaat in de Kortrijkse catacomben.

rv René Weiler houdt crisisberaad met Herman Van Holsbeeck.

17 september

AA Gent pakt in Oostende eindelijk zijn eerste zege van het seizoen, het wint met 0-2. Oostende heeft nog altijd maar één punt.

18 september

Anderlecht ontslaat coach René Weiler. De Zwitser werd kampioen met paars-wit, maar dit seizoen vallen de resultaten tegen. Hij was bovendien alle supporterskrediet kwijt. De Brusselaars zijn pas negende in de competitie.

19 september

KV Oostende zet Yves Vanderhaeghe aan de deur. De kustploeg begon met 1 op 21 dramatisch slecht aan het seizoen. Assistent Adnan Custovic neemt over.

22 september

Tweedeklasser OHL ontslaat verrassend coach Dennis van Wijk en stelt Nigel Pearson, ex-Leicester, aan als vervanger.

Thomas Foket (AA Gent) mag opnieuw voetballen na hartproblemen.

24 september

Zulte Waregem deelt AA Gent alweer een zware tik uit, door er met 0-1 te gaan winnen. Quid Hein Vanhaezebrouck?

27 september

AA Gent en Hein Vanhaezebrouck gaan na 3,5 jaar uit mekaar. 'HVH' leidde de Buffalo's naar de landstitel en de achtste finales van de Champions League.

Photo News Hein Vanhaezebrouck vertrekt een laatste keer op de parking van het Gentse trainingscomplex.

1 oktober

Club Brugge wint de 'Slag om Vlaanderen' tegen AA Gent met 2-1 en behoudt zijn riante koppositie. Later op de avond wint Anderlecht in extremis de 'Clasico' van Standard met 1-0, na een doelpunt van Onyekuru.

3 oktober

Anderlecht bevestigt dat Hein Vanhaezebrouck zijn nieuwe trainer wordt. Sinds zijn ontslag bij AA Gent circuleerde zijn naam hardnekkig in het Astridpark. Nicolas Frutos verlaat de club, Vanhaezebrouck zit nog even zonder T2.

Photo News Hein Vanhaezebrouck bij zijn voorstelling als nieuwe coach van Anderlecht.

4 oktober

Yves Vanderhaeghe volgt Hein Vanhaezebrouck op als coach van AA Gent. Vanderhaeghe werd eerder dit seizoen ontslagen bij KV Oostende.

5 oktober

Karim Belhocine wordt assistent van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht. Hij tekent voor drie seizoenen.

6 oktober

Tweedeklasser Lierse zet de samenwerking met trainer Frederik Vanderbiest stop. De Pallieters zijn zevende en voorlaatste in de Proximus League. Assistent Will Still neemt over.

13 oktober

Hein Vanhaezebrouck debuteert met een zege bij Anderlecht. KV Mechelen gaat met 3-4 voor de bijl.

14 oktober

Ook Yves Vanderhaeghe begint als kersvers AA Gent-coach met een overwinning. De Buffalo's kloppen Waasland-Beveren met 2-0.

16 oktober

Tweedeklasser Cercle Brugge zet coach José Riga aan de deur. De Vereniging staat derde na elf wedstrijden. Frank Vercauteren is de opvolger van Riga.

17 oktober

Interim-coach Adnan Custovic mag tot het einde van het seizoen aanblijven bij KV Oostende.

BELGA Adnan Custovic.

22 oktober

Club Brugge wint na een doelpunt van Decarli met 1-0 van Antwerp en is met 30 op 33 nog wat steviger leider. Anderlecht lijdt zijn eerste nederlaag onder Hein Vanhaezebrouck, paars-wit gaat met 0-1 onderuit tegen RC Genk.

23 oktober

KV Mechelen ontslaat trainer Yannick Ferrera, het 4-1-verlies in Eupen doet hem de das om. Malinwa staat voorlaatste.

25 oktober

Leider Club Brugge verliest voor de tweede keer dit seizoen. Blauw-zwart gaat met 2-0 de boot in op het veld van RC Genk.

1 november

Aleksandar Jankovic keert terug naar KV Mechelen en moet er de ontslagen Yannick Ferrera doen vergeten. De Serviër heeft als belangrijkste taak KVM in eerste klasse te houden.

5 november

Charleroi gaat met 1-3 winnen op Antwerp en behoudt zo zijn tweede plaats. De kraker tussen Anderlecht en Club Brugge eindigt op 0-0. Club blijft leider, Anderlecht is derde op negen punten.

6 november

Trainer Jordi Condom moet opkrassen bij Eupen, rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Hij wordt vervangen door niemand minder dan Claude Makélélé, ex-Galactico en veelvoudig Frans international.

Photo News Claude Makélélé.

8 november

KV Kortrijk stopt de samenwerking met zijn Griekse coach Ioannis Anastasiou. Kortrijk is voorlaatste met elf punten uit veertien wedstrijden. Enkele uren later is er met Glen De Boeck al een opvolger.

Het Japanse bedrijf DMM.com, dat al aandelen had bij voetbalclub STVV, neemt vanaf januari de hele club over.

14 november

19 november

RC Genk gaat met 0-1 winnen op het veld van Zulte Waregem, dat in een crisissfeer terechtkomt. Het is de zesde nederlaag in zeven duels voor de troepen van Francky Dury.

30 november

Anderlecht reageert na een raad van bestuur op de berichten rond een mogelijke overname. Er worden geen namen genoemd, maar de club laat verrassend weten nog binnen 2017 de overname af te ronden.

10 december

RC Genk maakt een einde aan de samenwerking met Albert Stuivenberg. De Nederlander was sinds het begin van 2017 hoofdcoach bij de Limburgers. Assistent Jos Daerden neemt voorlopig over.

17 december

Leider Club Brugge smeert Anderlecht een pijnlijke en historische 5-0-nederlaag aan. De kloof tussen de twee bedraagt nu liefst dertien punten.

18 december

RC Genk bereikt een akkoord met Philippe Clement als nieuwe hoofdcoach. Clement komt over van Waasland-Beveren en tekent een contract van onbepaalde duur.

20 december

Marc Coucke zorgt voor een mega-stunt. Niet de clan-Gheysens noch Wouter Vandenhaute, maar de KVO-voorzitter wordt de nieuwe eigenaar van Anderlecht. Er komt na bijna 47 jaar een einde aan het tijdperk Vanden Stock bij paars-wit.

22 december

Marc Coucke vertelt op een persconferentie dat hij op 1 maart voorzitter wordt van Anderlecht. Roger Vanden Stock wordt erevoorzitter.

BELGA Marc Coucke wordt op 1 maart voorzitter van Anderlecht.

26 december

Club Brugge klopt Moeskroen met 4-2, de elfde zege dit seizoen in eigen huis. Blauw-zwart is daarmee de beste thuisploeg van Europa.

27 december

Antwerp klopt Sint-Truiden met 0-3 en beëindigt 2017 op een even onverhoopte als knappe vierde plaats. De slapende reus is na 13 jaar ontwaakt. En hoe.