Dit waren de vijf mooiste goals van afgelopen weekend JOLE

02 september 2019

07u21 0

Speeldag zes in de Jupiler Pro League was er eentje met heel wat doelpunten. In bovenstaande video lijsten we de vijf knapste goals op.

Plaats vijf is net zoals vorige week voor Eric Ocansey (KV Kortrijk). Hij scoort de 1-1 tegen KV Oostende. Plaats vier is weggelegd voor Ari Skúlason die KV Oostende in de 89ste minuut nog op gelijke hoogte brengt met een penalty. De derde plaats is voor AA Gent-speler Jonathan David (2-1). De Canadees kon twee keer scoren tegen Cercle Brugge. Alexis Saelemaekers gaat met de tweede plaats lopen. Hij bezorgt Anderlecht de eerste zege van het seizoen. Goud is voor Shamar Nicholson. De Zebra’s gingen met 0-4 winnen bij Waasland- Beveren, maar de goal van Nicholson (0-3) is ongetwijfeld de mooiste.