Dit waren de mooiste goals van het weekend Redactie

23 september 2019

08u42 1

De achtste speeldag in de Jupiler Pro League heeft heel wat knappe doelpunten opgeleverd. In bovenstaande video lijsten we de vijf knapste goals op.

Plaats vijf is voor Dante Vanzeir (KV Mechelen). Hij tekende voor de 1-3 tegen KV Kortrijk. Plaats vier is deze week voor Konstantinos Laifis die Standard met een streep op voorsprong bracht tegen Eupen. Op plaats drie staat Aleksandar Boljevic (Standard). Met een knap afstandsschot legde hij de 3-0 eindstand vast. De zilveren medaille is voor Ibrahima Seck van Zulte Waregem. De Senegalees nam een voorzet in een tijd op de volley en verschalkte zo AA Gent-doelman Kaminski (1-0). De eerste plaats is deze week voor Rob Schoofs die KV Mechelen met een fantastische actie voorbij KV Kortrijk bracht (1-2).