Dit waren de knapste goals van het weekend ALE

30 september 2019

11u40

Bron: Videohouse 0

Op de vijfde plaats staat Paul-José M’poku. Hij behoedde Standard van een nederlaag tegen Charleroi met een goeie vrije trap. Plaats vier is voor Yohan Boli die een knappe aanval afrondde en zo Sint-Truiden langszij bracht in de beladen Limburgse derby. Op plaats drie staat deze week Aleix Garcia. Hij verschalkte de doelman van Zulte Sammy Bossut met een listig balletje in de korte hoek. Krépin Diatta (Club Brugge) toverde een knappe actie uit zijn hoed en opende zo het doelpuntenfestival tegen KV Mechelen. Goed voor een tweede plek. Er bestaat geen twijfel over wie er deze week op nummer één staat. Gianni Bruno bracht Zulte Waregem op gelijke hoogte tegen Moeskroen met een goal die nu al kan meestrijden voor doelpunt van het jaar.