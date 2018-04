Discutabele penalty helpt Anderlecht voorbij zwart beest Charleroi

Op een gloednieuwe grasmat in het Stade du Pays gunde Hein Vanhaezebrouck een eerste basisplaats aan Lazar Markovic. Net als tegen AA Gent nam Alexis Saelemaekers post op de rechtsachter, Leander Dendoncker keerde terug uit schorsing. Bij Sporting Charleroi keerde Cristian Benavente terug in de ploeg.





De inbreng van Markovic wierp vrijwel meteen zijn vruchten af. De Servische flankanvaller bracht perfect voor, Ryota Morioka (3.) verlengde van dichtbij in doel: 0-1. In een kansarme eerste helft kwam Lukasz Teodorczyk dichtbij een tweede doelpunt, maar doelman Parfait Mandanda hield de Pool van zijn elfde doelpunt van het seizoen.

Felice Mazzu greep tijdens de rust in: Dorioan Dessoleil bleef in de kleedkamer, Amara Baby kwam in zijn plaats. Die aanvallende wissel loonde meteen. Nurio Fortuna troefde Markovic af en schilderde het leer op de knikker van Baby (47.), die de gelijkmaker met een van zijn eerste baltoetsen tegen de netten kopte.





Charleroi koos resuloot voor de aanval en nam de regie over de partij stevig in handen. Toch viel het doelpunt aan de overzijde. Na licht contact tussen Zajkov en Teodorczyk legde Alexandre Boucaut het leer op de stip. De scheidsrechter toetste zijn strenge beslissing niet af aan het oordeel van de videoref. Teodorzcyk (64.) maalde er niet om en zette de landskampioen opnieuw op voorsprong.





Charleroi probeerde nog wel, maar kwam niet meer in de buurt van Matz Sels. Aan de overzijde hield Mandanda met een voetreflex de tweede van Teodorczyk uit zijn doel. Charleroi staat na een 0 op 6 met 26 punten nog op de vierde plaats. Anderlecht klimt opnieuw naar de tweede plaats en telt met 31 punten 6 eenheden achterstand op Club Brugge. Blauw-zwart komt zondag nog in actie op het veld van AA Gent. Zaterdag geven Racing Genk en Standard elkaar partij in Limburg.