Discutabele fase in Luik: geen penalty voor Standard, wel geel voor Lestienne Redactie

15 december 2019

16u23 0 Jupiler Pro League Opschudding in Luik, wanneer Lestienne neer ging in de zestien meter na een duel met doelman Van Crombrugge. Lardot duwde de flankspeler echter een gele kaart onder de neus, zeker en vast discutabel.

In minuut 82 van de Clásico trok Standard nog eens in de aanval. Amallah kon de bal nipt binnenhouden, waarna Lestienne erop af ging. Hij was net eerder op de bal dan Van Crombrugge, en die laatste leek Lestienne te raken met zijn schouder. Lestienne ging neer en heel Sclessin claimde een penalty, al ging Lardot daar niet op in. Lestienne kreeg geel voor een schwalbe, al is dat zeker niet het geval. Omdat Lestienne makkelijk neerging en het been liet hangen, grijpt de VAR niet in. Risicovol van Van Crombrugge, die verder een sterke wedstrijd speelt.