Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren: "Wij zijn geen 'one hit wonder'" Redactie

03 maart 2018

08u00 19 Jupiler Pro League 0,05%. Zo 'groot' is de kans dat het straks play-off 1 wordt voor Waasland-Beveren. Quasi nul dus, daar verandert zelfs eventuele winst tegen RC Genk -lees: Philippe Clement- niks meer aan. Zijn vertrek is nog steeds verteerd op de Freethiel. "Hij had ongelijk ons achter te laten."

Huyck over ... Philippe Clement: "Bewijzen dat hij ongelijk had"

Los van de vliegende start van Sven Vermant (slechts één verlies op zeven matchen), ligt het vertrek van Philippe Clement nog altijd op de maag van heel wat Beverse supporters. Ook bij Dirk Huyck. "We vonden met Sven een goed alternatief voor Clement, hij is ook heel ambitieus, maar ik heb nog altijd spijt dat hij weg is. Ik zal de periode met hem altijd blijven koesteren, ook al is dat hoofdstuk nu afgesloten", vertelt hij ons. "Het wederzijds respect blijft groot, zijn menselijke kwaliteiten zal ik altijd blijven appreciëren, ook al was ik bijzonder ontgoocheld bij de keuze die Philippe maakte."

Geldbriefjes met zijn hoofd op gedrukt, weinig flatterende spandoeken en spreekkoren: Philippe Clement zal morgenavond geconfronteerd worden met zijn ex-fans. "Morgenavond, als Philippe terug op Beveren is, is het enige moment dat ze die emoties kunnen uiten", weet Huyck. "Ik hoop dat iedereen het beschaafd houdt en dat Philippe beseft dat de boosheid van de fans gevoed is door ontgoocheling. Hij moet zich daarboven kunnen zetten."

Alleen een thuiszege zal de wrange smaak wat wegspoelen, vermoedt ook Huyck. "Philippe zal willen winnen van ons, wij van hem, dus ik verwacht een topmatch. Zeker van ons. Iedereen zal zich willen tonen. Een dubbele premie beloven, zal niet nodig zijn. Trouwens, de spelers krijgen momenteel al een extraatje per punt. Ik wil bewijzen dat we ook zonder Clement en Morioka en Seck in staat zijn om Genk te bestrijden. 'Hij had ongelijk om ons achter te laten': dát gevoel leeft in de groep. We dromen van de overwinning. Of we dan de play-off 1-plannen van Genk niet fnuiken? Dat denk ik niet. 1 op 6 zal volstaan voor hen."

Huyck over ... play-off 1: "Wij hadden er áltijd bij moeten zijn"

"Eén keer hebben we een puntje gestolen. Op Charleroi. Voor de rest hebben we nooit meer gekregen dan we verdienden. Integendeel. Ik kan je zo zeven matchen opsommen waarin we meer verdienden. Dat het na een heel seizoen altijd in evenwicht is? Ik vind van niet." En of het missen van play-off 1 hard aankomt in Beveren. Wie had verwacht dat we voorgaande zin ooit zouden schrijven. "En toch hadden we altijd play-off 1 moeten spelen. We verdienen het. Mathematisch kan het nog steeds, en zolang dat het geval is, geloven we erin. Maar we moeten ook realistisch zijn: de kans is klein. Jammer dat we allicht net voor de meet geklopt worden. We staan nu tiende, en kunnen nog zevende, euh, zesde eindigen, maar net zo goed twaalfde. Dat laatste zou doodjammer zijn na zo'n seizoen. Die linkerkolom halen wordt héél belangrijk nu."

Huyck over ... play-off 2: "Bewijzen dat we beter zijn dan veel anderen"

"We willen play-off 2 winnen", klinkt Huyck recht voor de raap. "We hebben dit seizoen een bepaalde uitstraling gekregen en ik wil die niet teniet doen met een slechte play-off 2. We willen bewijzen dat we beter zijn dan veel andere ploegen. Spektakel blijven brengen, is het plan, ook na dit seizoen. Ik ben superambitieus en ik zou me er niet bij kunnen neerleggen mochten we volgend seizoen weer gewoon 13de eindigen. We gaan ervoor zorgen dat we ons kader behouden en zo goed mogelijk de gaten die er komen opvullen. Wij zijn geen one hit wonder. Er is door dit goede seizoen veel interesse in onze spelers, maar anderzijds worden we zelf ook aantrekkelijker. Waasland-Beveren is de ideale club om kansen te krijgen, om in the picture te staan. We hebben dit jaar bewezen dat niet enkel het budget van een club de doorslag geeft. Dit seizoen gaan we koesteren en verder uitbouwen. Zodat dit goede seizoen niet 'once in a lifetime was'."