Dienst Vreemdelingenzaken ziet Genk-aanwinst Muñoz zondag niet op vliegtuig richting België stappen: “Wij kúnnen nu geen visum afleveren” BF/TTV

15 juli 2020

06u00 0 Jupiler Pro League Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken moet RC Genk er niet op rekenen dat zijn Colombiaanse verdediger Daniel Muñoz zondag per charter naar België kan ­vliegen. “De ambassades zijn nog gesloten en ­kunnen fysiek geen visa afleveren, en ­zonder kan hij niet reizen.”

Volgende week vertrekt Genk op oefenkamp naar Zeeland in Nederland. De Limburgers hoopten op die stage eindelijk te beschikken over ­Muñoz, een transfer uit Colombia van eind mei die al op de loonlijst staat. Maar die hoop lijkt ijdel. Ook al stijgt zondag vanuit de Colombiaanse hoofdstad Bogota een chartervliegtuig op met circa 190 atleten – onder wie de Colombiaanse wielertoppers Egan Bernal en Nairo Quintana –, Muñoz krijgt wellicht geen toelating om mee te reizen.

Zo meent toch de Dienst Vreemdelingen­zaken (DVZ) van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de toegang tot België van inwoners van landen buiten de Europese Unie. Muñoz beschikt nog niet over een geldig ­visum, en door de coronacrisis zijn de ambassades in ons land nog gesloten. “Daardoor kunnen zij fysiek geen nieuwe visa ­afleveren”, zegt DVZ-woordvoerder Geert De Vulder. “En uit landen buiten de ­Shengenzone heb je een geldig visum nodig. Zelfs al geven wij formeel een akkoord, zal geen vliegtuigmaatschappij hem zonder een fysiek visum meenemen. Ik twijfel er dus ten zeerste aan of Muñoz op dat vliegtuig zal zitten.”

Volgens DVZ zijn voor sportmensen geen uitzonderingen toegestaan. Het blijft wachten op een nieuwe beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, die de ambassades en consulaten in ons land weer kan openstellen. Vandaag komt die samen. “Maar de ­Covid-situatie geeft op dit moment geen positief beeld buiten de EU. Ik zie dat niet snel veranderen”, zegt De Vulder.

Genk beseft afhankelijk te zijn van de ­administratieve diensten. “Zonder corona was dit al lang opgelost, maar nu moeten we wachten op de beslissingen van de instanties. We laten iedereen rustig zijn werk doen”, zegt algemeen directeur Erik Gerits.

En Mykhaylichenko?

Het probleem belangt niet alleen Genk aan. Ook andere clubs die aan spelers buiten de EU denken, houden best rekening met de huidige reisbeperkingen. Anderlecht staat dicht bij een deal met de ­Oekraïner Bogdan Mykhaylichenko, die met zijn club Zorya Luhansk eerst nog het seizoen zal volmaken. Mocht hij bij paars-wit tekenen, heeft hij als speler van een derde land een visum nodig en kan zijn komst aanslepen.

Maar Antwerp toont ook aan dat een niet-EU-speler ondanks visumperikelen toch in België kan raken. Maandag landde de ­Iraanse doelman Alireza Beiranvand (27) in Zaventem. Hij had al in januari een akkoord met Antwerp over een driejarig contract, maar kon door de coronacrisis in maart niet afreizen voor medische tests. Ook de vorige weken stond zijn komst on hold door ­visumproblemen, tot Antwerp na mail- en telefoonverkeer met de Iraanse ambassade vorige week toch groen licht kreeg voor zijn afreis.

Lees ook: Oekraïense linksback voor Anderlecht: akkoord met Mykhaylichenko nadert