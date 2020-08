Didillon verlaat Anderlecht en tekent voor vier jaar bij Cercle Brugge: “Een nieuwe uitdaging” XC

11 augustus 2020

18u46 0 Jupiler Pro League Het is nu ook officieel: Thomas Didillon verlaat Anderlecht en trekt naar Cercle Brugge. De 24-jarige Franse doelman ondertekent een contract voor vier seizoenen bij de Vereniging.

“Ik ken de Belgische competitie goed, in al z’n facetten. Dit is een nieuwe uitdaging voor mij”, vertelt Didillon. “Uiteindelijk ging de transfer vrij snel. Ik ontmoette Paul Mitchell, de sportief directeur van AS Monaco en Cercle, en coach Paul Clement. We hebben gebabbeld over hoe we de zaken zien en waar we naartoe willen. Dit is een project dat me enorm bevalt, ik ben heel blij om er deel van uit te maken.”

Voorzitter Vincent Goemaere vult aan op de teamwebsite. “We zijn zeer fier met deze toptransfer voor Cercle", klinkt het. “Mijn speciale dank in het dossier gaat uit naar CEO Oleg Petrov en sportief directeur Paul Mitchell die de overgang finaal mogelijk maakten. Thomas is een sportieve versterking voor Groen-Zwart mét ervaring in de Jupiler Pro League maar ook daarbuiten in de Ligue 1. De definitieve overgang van Thomas Didillon geeft alvast een boost aan Cercle en ik ben overtuigd dat hij ook positieve resultaten met zich zal meebrengen.”

Didillon arriveerde twee jaar geleden op Anderlecht, dat hem overnam van het Franse Metz. Na een seizoen als titularis kozen Kompany en co voor Hendrik Van Crombrugge onder de paars-witte lat. Didillon werd een halfjaar uitgeleend aan Racing Genk, nu zal hij zich kunnen bewijzen bij Cercle.

