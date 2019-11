Diagne op non-actief: citytrip naar Turkije is frats te veel van Club-spits



Tomas Taecke

30 november 2019

08u08 140 Jupiler Pro League Exit Mbaye Diagne, die door Club Brugge op non-actief werd geplaatst. Zijn citytrip naar Istanbul was een brug te ver voor blauw-zwart, dat de Senegalees niet langer laat meetrainen in Knokke-Heist.

Trop is te veel en te veel is trop. Ondanks een tweede kans na zijn strafschopincident in Parijs lijkt het liedje van Mbaye Diagne bij Club Brugge definitief uitgezongen. De Senegalees werd na de terugkeer uit Istanbul uit de A-kern gezet en volgt tot nader order ‘een individueel programma’. Hij moet zijn conditie op eigen houtje onderhouden - iets wat hij gisterochtend met vrouwlief Teresa voor het eerst heeft gedaan. Niet langer in een trainingsoutfit van blauw-zwart en niet langer in het Belfius Basecamp. Wél in een Nike-shirt in de lokale Basic Fit. Navraag leert dat Club Brugge de fratsen van de stoorzender meer dan beu is. Zijn gebrek aan motivatie en goesting brachten hem de voorbije weken allesbehalve opnieuw in de gratie van Philippe Clement. De spreekwoordelijke druppel was Diagnes reisje begin deze week naar Turkije, waarvan noch het bestuur, noch de technische staf op de hoogte was. Dat hij tussendoor via Instagram nog eens op zijn gering aantal speelminuten wees, werd hem evenmin in dank afgenomen.

Rolls-Royce

Zowel het merendeel van de spelers als de stafleden zien de Rolls-Royce van Diagne liever niet meer de oprit van het Belfius Basecamp oprijden. Club is de negatieve aandacht voor Diagne en diens ego grondig moe - zij beseffen dat een tot dusver uitstekend seizoen flink overschaduwd wordt door de fratsen van de ‘vedette’.

Philippe Clement aarzelde de voorbije dagen dan ook niet om in te grijpen - wellicht zien we de Senegalees straks niet meer terug: “Mbaye volgt een individueel programma - ik hoop dat we daar niet elke week moeten op terugkomen”, reageerde Clement gepikeerd. “Zolang hij niet toont dat hij deel van onze groep wil zijn of dat hij op het veld wil staan, is er voor hem geen plaats. Of dit definitief is, weet ik niet - ik heb geen glazen bol. Dat hangt van hemzelf af, van hoe hij zich gedraagt en hoe hij presteert.”

Achter de schermen werkt Club intussen hard aan het vertrek van Diagne. ‘Return to sender.’ Hoe sneller Galatasaray de dure huurling terugneemt, hoe beter. Van een terugkeer in de A-kern is er voorlopig in de verste verte geen sprake. Volgens insiders heeft Diagne het deze keer voorgoed verbrod.