Deze buitenlandse doelmannen stonden ooit op loonlijst van Club Brugge, maar konden net als Gabulov niet doorbreken TLB & MDB

14 september 2018

12u56 2 Jupiler Pro League Vladimir Gabulov moest vorig seizoen het keepersprobleem bij Club Brugge oplossen, maar nu wordt het contract van de 34-jarige doelman ontbonden. Met negen competitiewedstrijden op de teller krast Gabulov op. De Rus is echter niet het enige buitenlandse sluitstuk die meer had verwacht van zijn blauw-zwarte avontuur. Nader El Sayed, Dejan Nemec, Bojan Jogacevic, Sokratis Dioudis, Sinan Bolat en Kenneth Vermeer gingen hem voor.

Ibrahim Nader El Sayed (45, Egypte): 22 competitiewedstrijden tussen 1998 en 2000

In 1998 haalde Club Brugge de Afrikaanse keeper van het jaar naar ons land. De Egyptenaar Nader El Sayed kon ook naar Spanje en Frankrijk trekken, maar hij koos voor een avontuur op Jan Breydel. En dat bleek de verkeerde keuze. El Sayed kreeg naar eigen zeggen de belofte dat hij eerste doelman zou worden, maar in werkelijkheid mocht hij enkel spelen als Dany Verlinden niet beschikbaar was. “Club heeft mijn carrière gedwarsboomd”, stelde de Egyptenaar, die wel 110 keer het truitje van de Egyptische nationale ploeg droeg, zelfs ooit. Tegenwoordig is hij voetbalmakelaar en afgelopen zomer probeerde hij Thierry Henry nog te overtuigen om Egyptisch bondscoach te worden. Ook op politiek vlak laat El Sayed zich overigens gelden. In 2011 protesteerde hij tegen het regime van president Moebarak en een jaar later liet hij ook zijn ongenoegen blijken tegenover het militaire regime dat het van Moebarak had overgenomen.

Dejan Nemec (41, Slovenië): 21 competitiewedstrijden tussen 2000 en 2004

Werd eerst gehaald om als tweede doelman te rijpen en daarna icoon Dany Verlinden op te volgen. Het draaide echter anders uit. De Sloveen ging als derde doelman wel nog mee met Slovenië voor het WK van 2002 in Korea-Japan. Na Marko Simeunovič en Mladen Dabanovič, doelman van Lokeren. Daarna werd hij nog zes maanden uitgeleend aan Antwerp, maar ook daar kreeg Nemec weinig speelkansen. Uiteindelijk was het Tomislav Butina die Verlinden opvolgde waarna Nemec terugkeerde naar zijn thuisland. Na een passage bij NK Domzale beëindigde hij zijn carrière bij ND Beltinci.

Bojan Jorgacevic (36, Servië): 38 competitiewedstrijden tussen november 2011 en juli 2013

Jorgacevic, die overkwam van Gent, beleefde niet al te veel plezier aan zijn passage in Brugge. Onder Georges Leekens was de Serviër nog een certitude, maar toen Juan Carlos Garrido aankwam in november van 2012 verdween hij uit de basis. De Spaanse coach gaf de voorkeur aan Vladan Kujovic. "Club Brugge heeft geen respect voor zijn spelers", vertelde Jorgacevic daar later over in onze krant. "Geduld evenmin. Als je een speler haalt, moet je hem tijd geven om zich aan te passen. Pas dan kan je resultaten boeken. Verhaeghe en Mannaert besturen Club zoals supporters over voetbal denken. De ene dag ben je de beste doelman van de wereld, de andere dag mag je vertrekken.” Na omzwervingen bij het Turkse Kayseri Erciyesspor en het Bulgaarse Levski Sofia hield de Servische doelman het voor bekeken.

Sokratis Dioudis (25, Griekenland): 0 competitiewedstrijden tussen 2014 en 2016

In de zomer van 2014 trok Club Brugge de Griekse doelman Sokratis Dioudis aan om de onbeschikbaarheid van Vladan Kujovic te helpen opvangen. De ervaren Serviër was toen voor onbepaalde tijd buiten strijd door een kwaadaardige niertumor. Dioudis moest hopen op speelkansen in de schaduw van eerste doelman en certitude Mathew Ryan, maar die kwamen er niet. De Griek speelde uiteindelijk geen enkel duel in het shirt van blauw-zwart. Dioudis werd eerst uitgeleend aan Panionios en verkaste dan transfervrij naar Aris Saloniki. In eigen land maakte de doelman wel indruk, want tegenwoordig is hij zelfs de eerste doelman van topclub Panathinaikos.

Sinan Bolat (30, Turkije): 3 competitiewedstrijden tussen juli 2015 en juni 2016

“Ik heb intussen getoond dat Club Brugge meer geduld had moeten hebben met mij”, vertelde Sinan Bolat onlangs nog in onze voetbalwebcast VISTA!. De huidige doelman van Antwerp streek in juli 2015 neer in Jan Breydel, maar moest al snel plaats ruimen voor Sébastien Bruzzese. Wanneer in de winter Ludovic Butelle ook nog eens werd aangetrokken, was het Brugse lied van de huurling van Porto helemaal uitgezongen. Met slechts vijf wedstrijden op de teller keerde hij terug naar Portugal.

Kenneth Vermeer (32, Nederland): 7 competitiewedstrijden tussen januari 2018 en juni 2018

Werd net als Vladimir Gabulov in de wintermercato van dit jaar met grote trom binnen gehaald om het acute keepersprobleem op te lossen. De Nederlandse doelman ging echter bij zijn debuut voor blauw-zwart meteen in de fout. In de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup ging Vermeer onder de bal door waarna club met 3-2 verloor. Daarna herpakte hij zich wel en werd hij door de fans nog verkozen tot 'Speler van de Maand'. Uiteindelijk gooide een spierblessure roet in het eten. Vermeer, die geleend werd van Feyenoord, kwam niet meer in actie. Nu zit de 32-jarige Nederlander op de bank bij Feyenoord, aangezien Giovanni van Bronckhorst het vertrouwen geeft aan het 20-jarig jeugdproduct Justin Bijlow.

