Deze 7 nieuwe spelers stelt KV Mechelen vanmiddag voor Dieter Peeters

13u11 0 rv Jupiler Pro League KV Mechelen beloofde toe te slaan op de transfermarkt en dat deed het tot ook. Vanmiddag om 13u stelt Malinwa zijn liefst zeven nieuwe spelers officieel voor. Wat u over hen moet weten, vertellen wij u nu al.

Fatos Beciraj

- Bonkige Montenegrijnse centrumspits (1,83 m) van 29

- Ontbond zijn contract bij Dinamo Moskou en tekende een contract voor 3,5 jaar (tot juni 2021)

- 49 caps en 10 goals voor Montenegro

- Topschutter in Montenegrijnse competitie in 2009. Daarna verhuisde hij naar het Kroatische Dinamo Zagreb, waar hij in 2012 topschutter werd. In 2014 koos hij voor het Chinese Changchun Yatai, maar via Dinamo Minsk kwam hij weer in Europa terecht. Sinds 2016 lag hij onder contract bij Dinamo Moskou, waar hij 14 keer scoorde in 64 wedstrijden.

- Opvallend: Beciraj scoorde in 2011 in de Champions League voor Dinamo Zagreb in en tegen Real Madrid, ook al was dat bij een 6-0 stand. Ivan Tomecak, ex-KV Mechelen en nu Club Brugge, scoorde toen nog de 6-2.

Khuram Chaudry

Germán Mera

- Grote, stevige, linksvoetige Colombiaanse centrumverdediger (1,87m) van 27

- Werd voor 1 miljoen euro overgenomen van Club Brugge, dat hem afgelopen zomer nog voor 3,5 miljoen (samen met Palacios) weghaalde uit Colombia. Bij KV Mechelen tekent hij een contract voor 2,5 jaar (tot juni 2020).

- Speelde eerder bij Deportivo Cali in Colombia, dat hem vaak uitleende, en in de VS. Bij Club Brugge geraakte hij niet verder dan 134 speelminuten op een half seizoen.

Florian Van Eenoo photonews German Mera.

Clément Tainmont

- Snelle Franse linksbuiten van 31, met een goede voorzet en hard schot

- KV Mechelen betaalde 400.000 euro aan Charleroi, waar hij sinds januari 2014 speelde. Bij Malinwa ligt hij tot de zomer van 2020 onder contract.

- Speelde in Frankrijk voornamelijk in de Ligue 2, maar ontpopte zich bij Charleroi tot een bepalende speler, met 16 doelpunten en 25 assists in 125 officiële wedstrijden.

rv

Nicolas Verdier

- Snelle Franse spits (30), die vanuit alle mogelijke hoeken op doel schiet

- Komt op huurbasis (terug) naar KV Mechelen, waar hij in de zomer moest vertrekken van toenmalig coach Yannick Ferrera. Ligt bij rode lantaarn Eupen nog onder contract tot juni 2019.

- Belandde na verschillende jaren in de Ligue 2 in januari 2015 bij KV Mechelen waar hij in 2,5 jaar 87 wedstrijden afwerkte en 20 doelpunten maakte. In de zomer verkaste hij naar Eupen, waar hij in 16 competitiewedstrijden, maar één keer kon scoren, uitgerekend tegen KV Mechelen.

BELGA

Fabien Camus

- Creatieve Franse middenvelder (32)

- Liet in de zomer zijn contract bij Antwerp ontbinden, waarna hij een half seizoen (bewust) zonder club zat. Kwam via Mogi Bayat en in de schaduw van Verdier bij Malinwa terecht, waar hij een contract voor 6 maanden kreeg.

- In 2005 (!) haalde Charleroi hem weg bij de reserven van Marseille. Bij de Carolo's toonde hij meermaals zijn talent, wat hem een transfer naar Racing Genk opleverde. Daar wilde het niet lukken voor de middenvelder, die ook regelmatig uitgeleend werd. Het Franse Troyes nam hem in 2015 uiteindelijk definitief over, maar na één seizoen in de Ligue 1, haalde tweedeklasser Antwerp hem weer naar België. na de promotie mocht Camus daar alweer vertrekken.

BELGA Fabien Camus bij Racing Genk.

Abou Ouattara

- Aalvlugge 18-jarige links- of rechtsbuiten uit Burkina Faso

- Komt van dezelfde club (en opleidingscentrum) als Hassane Bandé, Salitas. Ouattara testte ook bij Lokeren, dat naar verluidt een voorcontract met hem had. Toch tekende hij op zijn 18de verjaardag een contract bij KV Mechelen tot de zomer van 2021 en tot woede van Lokeren.

Dieter Peeters Abou Ouattara.

Trova Boni

- Verdedigende middenvelder (18) uit Burkina Faso

- Ook hij komt over van Salitas, net als Bandé en Ouattara. Maakte tijdens een test bij KV Mechelen indruk door zijn fysiek vermogen en inzet. Boni miste de winterstage door administratieve problemen in Burkina Faso, maar arriveerde dit weekend in Mechelen.

rv Trova Boni.