Deze 11 grote namen uit de vaderlandse competitie moeten deze winter andere oorden opzoeken Tomas Taecke

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 3 Photonews Jupiler Pro League Begin volgende week gaat de transfermarkt definitief open en dat is voor een pak spelers maar goed ook. Wij selecteerden de meest prominente namen uit onze competitie die op een zijspoor zitten en dus op zoek moeten naar een nieuwe club.

1) Ethan Horvath (Club Brugge)

Leeftijd: 22

Afkomst: Verenigde Staten

Contract tot: juni 2021

Speelminuten dit seizoen: 1.080

Basisplaatsen dit seizoen: 12

Situatie: Werd na herhaaldelijke blunders opzij geschoven voor Hubert, die op zijn beurt na enkele matchen vervangen werd door Butelle. Horvath haalt de wedstrijdselectie niet langer en staat ter beschikking voor een uitleenbeurt. Leko gelooft niet in de doelman en dus is zijn toekomst bij Club Brugge onzeker.

2) Réginal Goreux (Standard)

Leeftijd: 29

Afkomst: Haïti

Contract tot: juni 2018

Speelminuten dit seizoen: 90

Basisplaatsen dit seizoen: 1

Situatie: Verzamelde de voorbije seizoenen na een avontuur bij het Russische Rostov 17 en 15 basisplaatsen bij Standard, maar zit nu op een dood spoor in Luik. Speelde deze zomer 90 minuten op speeldag 1 tegen KV Mechelen, maar zat nadien nog maar zes keer in de selectie - dit zonder in te vallen. Verhuisde deze zomer bijna naar Antwerp, maar koos er toch voor om bij Standard te blijven. Heeft bijna 200 matchen voor de Rouches op de teller, maar moet deze winter op zoek naar een nieuwe club. Is pas 29 jaar en heeft nog enkele voetbaljaren voor de boeg.

3) Mathias Bossaerts (KV Oostende)

Leeftijd: 21

Afkomst: België

Contract tot: juni 2019

Speelminuten dit seizoen: 0

Basisplaatsen dit seizoen: 0

Situatie: Werd begin vorig seizoen overgenomen van Manchester City, maar pendelt sindsdien tussen de bank en de tribune. Valt van de ene in de andere blessure, heeft het mentaal heel erg lastig, maar kan ook los daarvan de verwachtingen niet inlossen. Speelde dit seizoen nog niet één minuut. Wordt best uitgeleend wil hij aan spelen toekomen en stappen zetten in zijn nog jonge carrière.

4) Steve Colpaert (Antwerp FC)

Leeftijd: 31

Afkomst: België

Contract tot: juni 2020

Speelminuten dit seizoen: 0

Basisplaatsen dit seizoen: 0

Situatie: Viel vorig seizoen na Nieuwjaar naast de kampioenenploeg en kwam dit seizoen nog niet één keer in actie. Moest deze zomer uitkijken naar een nieuwe werkgever, maar vond die niet. Heeft een lucratief contract en dit tot 2020, maar moet sinds augustus meetrainen met de B-kern. Lijkt zijn laatste wedstrijden in eerste klasse achter de rug te hebben.

5) Damien Marcq (AA Gent)

Leeftijd: 29

Afkomst: Frankrijk

Contract tot: juni 2020

Speelminuten dit seizoen: 442

Basisplaatsen dit seizoen: 5

Situatie: Zat sinds begin november niet één keer in de wedstrijdselectie bij de Buffalo’s. Kreeg in het begin van het seizoen enkele basisplaatsen, maar kon nooit overtuigen. Ligt nog tot 2020 onder contract in de Ghelamco Arena, maar moet nu al op zoek naar een nieuwe club wil hij aan spelen toekomen. Zulte Waregem is alvast geïnteresseerd in de middenvelder, waarvoor AA Gent vorige zomer 2,5 miljoen euro betaalde aan Sporting Charleroi.

6) Yoni Buyens (Racing Genk)



Leeftijd: 29

Afkomst: België

Contract tot: 2018

Speelminuten dit seizoen: 0

Basisplaatsen dit seizoen: 0

Situatie: Komt na een uitleenbeurt aan Westerlo ook dit seizoen niet aan spelen toe in de Luminus Arena. Is volgende zomer einde contract, maar zoekt beter nu al een nieuwe werkgever. Traint al een tijdje niet langer bij de A-kern en onderhoudt zijn conditie individueel. Speelde meer dan 200 wedstrijden in eerste klasse en kan, zeker voor de clubs in 1B, nog van waarde zijn op 29-jarige leeftijd.

7) Franck Berrier (KV Oostende)

Leeftijd: 33

Afkomst: Frankrijk

Contract tot: juni 2019

Speelminuten dit seizoen: 501

Basisplaatsen dit seizoen: 6

Situatie: Werd in november naar de B-kern verwezen na dreigementen bij voorzitter Coucke en sportief directeur Luc Devroe. Wou of gratis vertrekken of een nieuw opgewaardeerd contract. Trainde tot aan de winterstop met de beloften in afwachting van een concrete aanbieding. Genoot de belangstelling van een Thaise club, maar die is niet bereid de vraagprijs van ongeveer één miljoen euro te betalen. Voorlopig is er niets concreet en lijkt een terugkeer naar de A-kern, ondanks het nakende vertrek van Coucke, nog steeds geen optie.

8) Fernando Canesin (KV Oostende)

Leeftijd: 25

Afkomst: Brazilië

Contract tot: juni 2020

Speelminuten dit seizoen: 532

Basisplaatsen dit seizoen: 6

Situatie: Komt helemaal niet voor in de plannen van Custovic en wil dan ook vertrekken. Was slechts één keer basisspeler onder de Bosniër, maar vloog na een goeie prestatie toch weer op de bank. Hoopt dat KV Oostende wil meewerken aan een uitleenbeurt opdat hij zo aan spelen kan toekomen. Was twee seizoenen geleden één van de smaakmakers in onze competitie, maar daar blijft vandaag niets meer van over.

9) David Pollet (Charleroi)



Leeftijd: 29

Afkomst: Frankrijk - België

Contract tot: juni 2018

Speelminuten dit seizoen: 670

Basisplaatsen dit seizoen: 9

Situatie: Keerde na mislukte avonturen bij Anderlecht en AA Gent terug naar het zwarte land, maar zit ook daar op een zijspoor. Begon nochtans als basisspeler aan het seizoen, maar maakte in de laatste vier matchen nog maar één keer deel uit van de wedstrijdselectie. Mag mede door de goeie prestaties van Rezaei op zoek naar een nieuwe werkgever wil hij opnieuw aan spelen toekomen.

10) Robert Beric (Anderlecht)

Leeftijd: 26

Afkomst: Slovenië

Contract tot: juni 2018 (huur)

Speelminuten dit seizoen: 158

Basisplaatsen dit seizoen: 1

Situatie: Kwam op huurbasis over van Saint-Etienne, maar slaagt er niet in iets te betekenen voor Sporting Anderlecht. Zit doorgaans op de bank of in de tribune en verzamelde in totaal nog maar 158 speelminuten. Deed het als één van de weinige of zelfs de enige voortreffelijk op bezoek bij Club Brugge (5-0), maar liet verder geen goeie indruk. Mocht vorige dinsdag nog eens invallen tegen AA Gent, maar lijkt geen toekomst te hebben bij paars-wit, waar Teodorczyk en Harbaoui steeds de voorkeur genieten.

11) Lior Refaelov (Club Brugge)

Leeftijd: 31

Afkomst: Israël

Contract tot: 2019

Speelminuten dit seizoen: 266

Basisplaatsen dit seizoen: 3

Situatie: Kende een veelbelovende voorbereiding, maar zit momenteel op een dood spoor bij Club. Heeft geen plaats in het elftal en het systeem van Ivan Leko en haalde recent zelfs enkele keren de selectie niet. Moet het hebben van korte invalbeurten, maar ook daarin maakte hij de jongste maanden niets klaar. Kon afgelopen zomer een lucratief driejarig contract tekenen bij Maccabi Tel Aviv en zal in de komende transferperiode wellicht vertrekken naar het buitenland. Club vroeg in september nog 2 miljoen euro aan Maccabi, maar zal in de winterstop niet moeilijk doen.

Bankzitters:

Laszlo Köteles (33) - Racing Genk: Keerde terug van Waasland-Beveren, maar is niet welkom bij de A-kern van Genk. Is op zoek naar een nieuwe club en onderhoudt zijn conditie individueel.

Beni Badibanga (21) - Standard: Jong talent uit de de jeugdopleiding dat niet kan doorbreken in de A-ploeg. Werd vorig seizoen verhuurd aan Roda JC en zoekt ook nu beter definitief andere oorden op. Speelt bij de beloften.

Enes Saglik (26) - Sporting Charleroi: Komt niet verder dan korte invalbeurten en moet in de winterstop vertrekken bij de Karolo’s.

Nicolas Verdier (30) - Zit al wekenlang niet meer in de wedstrijdselectie en kampt volgens Makalele met overbelasting. Heeft na de komst van Raspentino geen toekomst bij de club.

Björn Vleminckx (31) - Antwerp FC: Is sinds de voorbereiding niet langer welkom bij de A-kern, maar bleef wel aan boord bij de Great Old.

Enes Saglik.